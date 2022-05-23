Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.