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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ öğrencilerinden TUSAŞ’a teknik gezi

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.

ÇAKÜ öğrencilerinden TUSAŞ’a teknik gezi

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde, 81 ilden 10 binin üzerinde kişinin katılımı ile gerçekleşen “XL Teknik Gezi”sine, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden (ÇAKÜ) Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Makine Mühendisliğinden olmak üzere toplam 32 öğrenci ile 3 akademisyen katılım sağladı.
ÇAKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin ile Topluluk Başkanı M. Turan Çalışkan’ın koordinesinde gerçekleşen teknik gezide, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin “Millî Teknoloji Hamlesi”ndeki yeri ve küresel savunma sanayisindeki öneminin yanı sıra Türk Havacılık Uzay Sanayii’nde staj ve işe alım süreçleri tanıtıldı. ÇAKÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Teke ile Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökçe’nin de katıldığı gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Topluluk Başkanı M. Turan Çalışkan “TUSAŞ gibi ülkemizin ileri gelen savunma firmalarınca düzenlenen bu tip etkinliklere katılmak, staj ve mezuniyet sonrası işe alım süreçleriyle ilgili önemli bilgilendirmeler ve teknik detaylar içermesi açısından öğrencilere, dolayısıyla da katılan üniversitelere bir değer katmaktadır” dedi.
TUSAŞ İnsan Kaynakları ve ArGe Biriminin stantlarının gezilmesi ile başlayan gezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde üretilen ANKAAksungur SİHA’ları, HÜRKUŞ uçağı ve ATAK ile T70 helikopterlerinin gösteri uçuşlarının yanı sıra katılımcılara yönelik simülasyonlar ile devam etti.

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