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Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankırı merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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