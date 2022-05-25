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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkeş MYO kadrosu Çerkeş’te ilk toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Çerkeş MYO kadrosu Çerkeş’te ilk toplantısını gerçekleştirdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu akademik kadrosu Çerkeş’teki ilk toplantısını yaptı.
2022 2023 eğitimöğretim yılından itibaren Çerkeş ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu akademik kadrosu Çerkeş’teki ilk toplantısını Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirdi. Çerkeş Meslek Yüksekokulu’na tahsis edilen mevcut Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen Çerkeş MYO akademik kurul toplantısına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çerkeş MYO Müdürü Öğr. Gör. Bedri Eminsoy, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval Gönderen Çakmak ve okulun akademik kadrosu katıldı.
Toplantı öncesi Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile kısa bir toplantı gerçekleştiren Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu’nun Çerkeş ilçesinde hizmet verebilmesi için geçen yıl yapılan protokol çerçevesinde gerekli fiziki imkanlar, altyapı çalışmaları, sosyal imkanlar noktasında hızlı bir çalışma yapan ve mevcut imkanlar içerisinde en uygun olanakları sağlayan Çerkeş Belediyesi ve Çerkeş Kaymakamlığı ile yerel dinamiklere çok teşekkür ettiklerini söyledi.
Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile birlikte basın mensuplarına açıklamalar yapan ve soruları cevaplandıran Rektör Çiftçi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu’nun akademik faaliyetlerini mecrasına uygun olarak Çerkeş’te gerçekleştirmesi için gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla Çerkeş’te olduklarını söyledi.
“Süreç boyunca bizim her talebimizi karşılamaya çalışan, her türlü istişare ve desteğe açık olarak ellerinden gelenin fazlasını yapan Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer veren Rektör Çiftçi, “Bu birimimizin buraya taşınması her yönüyle ele alınması gereken önemli bir karardı. Uygulamaya dönük olabilmesi için yerelden destek gerekiyordu. Bu desteği de yerel dinamiklerden aldık. Bundan sonra da Çerkeş MYO’nun sürdürebilir bir eğitim süreci için de yine destek vereceklerini ifade ettiler. Güzel bir başlangıç olacağına eminiz. Çankırı’nın en hızlı gelişen, en büyük ve sanayi yatırımının en yoğun olduğu ilçesi olarak Çerkeş bu okulun burada eğitim vermesini hak ediyordu. Tabi Türkiye’de son yıllarda bazı bölümlere öğrenci ilgisi az olunca yapılması gereken çalışmalar da beklemeye alındı . Bundan dolayı da Çerkeş MYO Çankırı merkezde hizmet veriyordu. Biz göreve gelir gelmez Çankırı’nın ve Çerkeş’in gelişimi ve potansiyelini inceledik. Özellikle eğitim konusunda yapacağımız yatırımlar için gerekli araştırmaları yaptık. Birçok parametrenin etkili olduğu bu süreçte Çerkeş Meslek Yüksekokulu’nu Çerkeş’e taşınmasının faydalı olacağından hareketle gerekli kararı aldık. Bu önemli kararın Çerkeş için de faydalı olacağını düşünüyoruz. Çerkeş öğrencilerimizi bağrına basacak ve onlar için ne gerekiyorsa elinden geleni yapacaktır. Özellikle sosyal donatı, kültürel etkinlikler, ulaşım noktasında gereken altyapı çalışmalarının yapılmasını da gördük ve sevinçle karşıladık. Öğrencilerimiz için şimdiden burs desteğine yönelik çalışmalar yapılmış. Öğrencilerimizin barınma noktasında da sıkıntı yaşamamaları hususunda birlikte gerekli çalışmaları yapacağız ve eğitimöğretime başlayacağız. Önümüzde ki dönemde yeni program ve bölümlerin açılacağı müjdesini de buradan vermek istiyorum. Yani Çerkeş MYO önümüzdeki 5 yıllık süreçte akademik çalışmaları, öğrenci sayısı, eğitim faaliyetleri ile adından söz ettiren ve belli bir potansiyele ulaşan bir okul olacaktır. Ben bu sürecin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu vurguladı. Kaymakam Bulgurlu, “Bu karar Çerkeş için son derece önemli bir karar. Çerkeş MYO Akademik Kurulu’nun bugün burada toplanması aynı zamanda Çerkeş’te yeni bir dönemin başladığını da ifade ediyor. Bu yeni dönemin başlamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çerkeş Kaymakamlığı olarak bu zamana kadar üzerimize düşeni yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımızı taahhüt ediyor hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da Rektör Çiftçi ve Çerkeş MYO akademik kadrosunu aslında kendi evleri olan Çerkeş Belediyesi ve Çerkeş’te misafir etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. 2015 yılından beri devam eden sürecin bugün bu noktaya gelmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Sopacı, “Şu bir geçek ki Çerkeş Çankırı Karatekin Üniversitesi kurulduğundan beri Meslek Yüksekokulunu hak ediyordu. Çünkü Çerkeş Çankırı’nın en büyük ilçesi ve batıya açılan kapısıdır. Bu okulun bugüne kadar burada olmaması bizim için büyük bir bahtsızlıktı. Gelinen nokta da bugün Çerkeş MYO 5 bölümü ile ilçemizde eğitimöğretime devam edecek. Bu noktada emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi olmak üzere Üniversitemiz yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu ifade edeyim ki, Çerkeş MYO burada eğitimöğretime başladıktan sonra görülecek ki, her iki taraf içinde bu zamana kadar geçen zamanın büyük bir kayıp olduğu görülecektir. Ama biz bu kaybolan zamanı hep birlikte çok çalışarak kapatacağız. Bir kez daha bu okulun öğrenci ve akademisyenlerinin Çerkeş’te en iyi şekilde yaşayabilmeleri için gereken ne varsa yerel yönetim, kaymakamlık ve Çerkeş halkı olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu taahhütlerimizin bir gereği olarak Çerkeş MYO ilk olarak içinde bulunduğumuz mevcut belediye binamız içerisinde eğitimöğretime başlayacak. Ama biz bu okulun bu bina ile sınırlı kalmayacağını çok kısa süre içerisinde okulumuz için kampüs şeklinde bir fiziki mekan yapacağımız sözünü veriyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını da cevaplayan Rektör Çiftçi, ülkenin ve Çankırı’nın şartlarına YÖK’ün kural ve kriterlerine göre Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin fiziki ve akademik olarak büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini, bunun için çok çalıştıklarını ve bu konu da yakın zamanda çok önemli gelişmeler olacağını vurguladı. Basın toplantısının ardından Çerkeş Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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