Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI, Ankara ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı; 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., S.K. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-05-25 15:38:40
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