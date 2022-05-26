ÇAKÜ’de proje eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de proje eğitimi

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, "2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde proje danışmanlarına eğitim verildi.

ÇAKÜ’de proje eğitimi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde proje danışmanlarına eğitim verildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Proje Destek Ofisi tarafından “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tanıtımı çevresinde akademik birimlerdeki proje danışmanlarına eğitim verildi. ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı ve Proje Destek Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdem ve akademisyenler katılırken, konuşmacı olarak ise uzun süredir öğrenci araştırma projelerinde danışmanlıkları bulunan Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Göl yer aldı.
İlk olarak eğitimin amacı hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı ve Proje Destek Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Proje Destek Ofisi olarak tespit ettikleri bazı hususları anlatmak ve üniversitenin akademik ve proje performansını yükseltmek adına yoğun bir bilgilendirme programı hazırladıklarını bu doğrultuda “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” hakkında öğrencilere danışmanlık yapacak olan akademisyenleri bilgilendireceklerini söyledi.
Proje eğitim programlarına akademik personelin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu eğitimlerin çıktılarının desteklenen projeler ile üniversiteye geri dönüşünün sağlanacağını umut ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Erdem, “Bu proje destek programında öğrencilerimizi akademisyenlerimiz danışmanlığında hem araştırmaya teşvik etmek hem de sanayiye yönlendirip sanayide ki mevcut problemlerde teknik danışman olarak yer almalarını sağlayıp onlara hazırladıkları projelerde destek olmayı ve deneyim kazandırıp problem çözme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Bu proje desteklemelerinin altında yatan bir başka gerçek ise öğrenciler arasında var olan tatlı rekabeti bilgiye, teknolojiye, güncel sorunlara çözüm bulmalarını sağlıyor. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellere teslim edilecek buna inanıyoruz. Öğrenciler teknolojiyi ve çağımızın getirdiği yenilikleri yakalama adına da bu tür projelerde yer almak istiyorlar. Bizim amacımız da öğrenciler bu faaliyetlerde yer alırken kulaktan duyma bilgilerle değil bilinçli bir şekilde yer alsınlar. Ne yapacaklarını bilsinler istiyoruz. Biz üniversite olarak kendimize bir hedef koyduk. Sadece akademik başarımızla üniversiteler arasında yer almak değil, yetiştirdiğimiz öğrencilerin istihdam edilebilirliği ile de bir noktada olmak istiyoruz. Şu bir gerçek ki üniversiteler arasında da bir rekabet var. Bu rekabet kriterleri içerisinde de mezun öğrencilerin istihdam oranları önemli bir yer tutuyor. Ama bu istihdamda da alanına göre istihdam ve aranılan nitelikli personel olma ve bu proje destek programlarına katılımın ayrı bir önemi var. Bizde bu nokta da öğrencilerimizin nitelikli ve aranan bireyler olabilmesi için hem istihdam garantili sanayi kuruluşları ile bağlantılarımızı hem de bu tür faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Bu emek ve gayretlerimizin öğrencilerimiz başta olmak üzere, Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize güzel çıktılar olarak dönmesini temenni ediyor, sizlere de bu anlamda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise yaptığı konuşmada, “Bu tür eğitimlerin hem Üniversitemizin tanınırlığı hem de öğrencilerimizin geleceği noktasında ve sektörlerin de ihtiyaçlarının karşılanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz özellikle projeler konusunda hedeflerimizi belirledik. Bunun ilk ayağı olarak göreve geldiğimizde Proje Destek Ofisimizi kurduk. Bu ofisin sadece akademik çalışmalara değil bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak şekilde yapılandırdık. Bu noktada ofisimiz sanayiciden turizmciye tüm dinamiklerle görüşerek notlarını alıyor, değerlendirmelerini yapıyor. Bizim en önemli hedefimiz sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak. Bu katkıyı sağlayacak en önemli sermayemizde insan kaynağımızdır. Bize düşen de bu kaynağa heyecan katmak, ufuk açmak, farklı bakış açıları kazandırmak. Bunun içinde bu proje deneyimlerinin büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bu eğitimler ve bilgilendirmeler sonucu bizim çok geniş kaynakları olan TÜBİTA K proje desteklerinden aldığımız pay katlanarak devam edecektir. Geleceğimizi kurtarma noktasında gösterdiğiniz hassasiyet ve emekler için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından uzun süredir öğrenci araştırma projelerinde danışmanlıkları bulunan Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Göl, eğitime katılan farklı fakültelerden 75 öğretim elemanına “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Çerkeş MYO kadrosu Çerkeş’te ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çerkeş MYO kadrosu Çerkeş’te ilk toplantısını ...
Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 ...
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi ...
Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Çankırı'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
ÇAKÜ öğrencilerinden TUSAŞ’a teknik gezi
YEREL HABERLER ÇAKÜ öğrencilerinden TUSAŞ’a teknik gezi
Rektör Çiftçi ÇAKÜ’ye tahsis edilen konağı inceledi
YEREL HABERLER Rektör Çiftçi ÇAKÜ’ye tahsis edilen konağı inceledi
ÇAKÜ Orman Mühendisliği Bölümü’nden Ankara’da uygulamalı ders
YEREL HABERLER ÇAKÜ Orman Mühendisliği Bölümü’nden Ankara’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.