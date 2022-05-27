Öğrencilerin resim sergisine yoğun ilgi

Çankırı'da ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsmet İnönü Ortaokulu resim sergisi düzenledi. Kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışına Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, Çankırı PT T Başmüdürü Recep Öztürk, Şube Müdürü Muhsin Cesur, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İsmet İnönü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Aydın rehberliğinde hazırlanan eserler katılımcılar tarafından büyük beğeniyle incelendi. Açılışta konuşan Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, sanatın önemine değinerek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.