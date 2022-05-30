Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şabanözü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonlarda 'hırsızlık', 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Şabanözü RAMAZAN SARICI

2022-05-30 16:46:39



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