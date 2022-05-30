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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi

DHA

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albay Erol Buran, Çankırı'da toprağa verildi


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Deniz İkmal Albay Erol Buran (49), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
Akdeniz Bölge Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı'nda görevli iken yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören İkmal Albay Erol Buran için Çankırı merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri erkan, Buran ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. 
Evli ve bir çocuk sahibi Buran'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda defnedildi. Buran'ın yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2022-05-30 22:09:34

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