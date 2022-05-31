Çankırı’da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yeni dönemde belediyecilik CHP’liler tarafından farklı bir boyutta anlaşılıyor. Ya şov yaparak ya bir takım tuhaf işler yaparak gündeme gelmek suretiyle ya da algı operasyonları çekerek iş yapmadan iş yapıyormuş gibi gözükerek, var olmadan var olmuş gibi göstererek belediyecilik yapmaya çalışıyorlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İl Danışma Meclisi ve Dodurga Beldesi Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak üzere Çankırı’ya geldi. Özhaseki’nin Çankırı’daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Vali Ayaz ile bir araya gelen Özhaseki daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti.



“Bir kez daha belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu herkese ispatlamış olacağız”

Ziyaret sırasında yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga beldesinde yapılacak seçimlere Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte tek adayla katılacaklarını söyleyen Özhaseki, “Dodurga beldemizde daha önce nüfustan dolayı belediyelik kaldırılmıştı. Ancak, nüfusun yeniden 2 bini geçmesi ile 'belde'lik hakkını elde ettiler. Mahkeme süreci tamamladı. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bir takvimde de seçim yapılacak. İnşallah 3 Temmuz gibi seçim var. Biz Ak Parti olarak her yerde olduğu gibi seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dodurga beldemizde de Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte AK Parti olarak tek adayla seçime gidiyoruz. İnanıyoruz ki orada rekor bir oy alacağız. Bir kez daha belediyeciliğin AK Partinin işi olduğunu herkese ispatlamış olacağız” dedi.



“Yeni dönemde belediyecilik CHP’liler tarafından farklı bir boyutta anlaşılıyor"

CHP’li belediyeleri eleştiren Özhaseki, “Yeni dönemde belediyecilik CHP’liler tarafından farklı bir boyutta anlaşılıyor. Ya şov yaparak ya bir takım tuhaf işler yaparak gündeme gelmek suretiyle ya da algı operasyonları çekerek iş yapmadan iş yapıyormuş gibi gözükerek, var olmadan var olmuş gibi göstererek belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. Milletimizin de dikkatinden kaçmıyor. Biz yine burada da hizmet yapmak için geliyoruz” diye konuştu.

Özhaseki daha sonra Çankırı Belediyesi’ni ziyaret etti.

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