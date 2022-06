Rektör Çiftçi’den Azerbaycan çıkartması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, temaslarda bulunmak amacı ile Azerbaycan’ı ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü (ÇAKÜ) Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023, 2071 vizyonu doğrultusunda Türk Cumhuriyetleri ile ikili işbirliklerini geliştirmek, ortak projeler ve öğrenci değişim anlaşmaları yapmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmi ziyarette bulundu. Rektör Çiftçi’ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Türkiyat Enstitüsü Müdürü ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulselam Arvas, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Polat, ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna, Uluslararası Ofis Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ve ÇAKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş eşlik etti.

Rektör Çiftçi ve beraberindeki heyet, Bakü'de Nevruz Dede Anaokulu ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Bakü Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakü Türk Anadolu Lisesi ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, insan yetiştirme misyonu ile geleceği inşa etme adına insanın olduğu her yerde olmayı görev sayan Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni anlatmak, gönül coğrafyasında yürekleri Türkiye ve iki millet tek devlet düsturu ile atan nesillere dokunmak için Bakü’de olduklarını söyledi.

Çiftçi, Azerbaycan’ın Türkiye için her zaman ayrı bir yeri olduğunu, kardeşlik ve dostluk bağlarının çok güçlü ve eski olduğunu, küreselleşen dünyada güçlenen ve gelişen Türkiye ile Azerbaycan’ın artık çok önemli etkisinin olduğunu ifade etti.

Rektör Çiftçi konuşmasının devamında, “Bu etkinin ve yetkinliğin geleceğe yönelik olarak daha da artması tabi siz gençlerin sayesinde olacaktır. Bugün burada olmamız da geleceğe dönük güzel çıktılar ortaya koyacaktır. Çankırı Karatekin Üniversitesi bugün 10 fakültesi, 900’ü Azerbaycanlı olmak üzere 4.000 uluslararası öğrencisi ile hem ulusal hem de uluslararası anlamda etkinliği olan bir üniversite konumundadır. Yani siz Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi olduğunuzda hiç yabancılık çekmeden kendinizden ve kültürünüzden önemli değerler bulacaksınız. Bizim yönetim anlayışımızın merkezinde her zaman öğrencilerimiz vardır. Öğrenci merkezli bir üniversite olduğumuz için bizim en önemli farkımız da budur. Bir örnek vereyim bu anlamda; bizim üniversitemiz Erasmus değişim programında Türkiye ikincisi durumunda. Çankırı ulaşılabilirlik ve yaşanılabilirlik noktasında harika bir şehir. Bizim için de zaten Azerbaycanlı öğrencilerimizin ayrı bir yeri var. Biz Azerbaycan’ı Türk dünyasının en önemli kavşağı olarak görürüz. Eğitim diplomasimiz de her geçen gün gelişerek devam ediyor ve edecektir. dedi.

Çankırı’nın geçmişi, tarihi, kültürü ve yaşam olanakları, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin akademik, teknik, bilimsel altyapısı, burs ve kariyer olanakları hakkında da öğrencileri bilgilendiren Rektör Çiftçi, öğrencileri Türkiye'ye ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne davet etti.

Rektör Çiftçi ve beraberindeki heyetin Azerbaycan temaslarının hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

