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Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin adayını tanıttı

DHA

Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin adayını tanıttı


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankırı'nın Dodurga beldesi için yapılacak seçim öncesi partisinin adayını tanıttı.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı olan ve köy statüsünden belde statüsüne geçen Dodurga'da, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin ilk kez gireceği seçim için Dodurga'ya giderek adayları Osman Dede'yi tanıttı. Parti otobüsüyle belde meydanına gelen İnce, halka seslendi. 
Parti olarak ilk kez seçime girdiklerini belirten Muharrem İnce, "Sizlerden istediğim bir şey var. İlk defa seçime giriyoruz. Belediye başkanı adayımız Osman Dede'ye destek vermenizi istiyorum. Memleket Partisi'ne destek vermenizi istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI
2022-06-02 17:39:09

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