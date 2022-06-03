ÇAKÜ heyetinin Azerbaycan temasları sürüyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyetin Azerbaycan'daki temasları üniversitelerle devam etti.

Resmi temaslarda bulunmak ve ikili iş birlikleri yapmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyetin temaslarını sürdürüyor. Heyetin Bakü’deki yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerin ilk durağı, 90 yıllık bir geçmişe sahip Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi oldu. Geleceğe dönük önemli iş birliği faaliyetlerinin görüşüldüğü ziyarette, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Celal oğlu Muradov tarafından Erasmus anlaşması ve MoU iyi niyet beyannamesi imzalandı. İki üniversite arasındaki öğrenci değişimini de içeren iş birliği anlaşmalarının yanı sıra ziyarette, ileriye dönük ortak konferans, sempozyum ve paneller gibi bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi yönünde de ortak karar alındı.

Heyetin ikinci durağı ise Azerbaycan Üniversitesi oldu. ÇAKÜ heyeti burada da Erasmus ve Mevlana gibi değişim programları çerçevesinde ikili protokoller imzaladı. Ziyarette, Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadet Namık kızı Aliyeva ile görüşen Rektör Çiftçi, iki üniversite arasında ortak lisans ve yüksek lisans programlarının açılması, ortak yayın ve dergi çalışmalarının yapılması, ortak değişim programları çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliklerinin yapılması yönünde istişarelerde bulundu.

Azerbaycan Üniversitesi’ndeki temaslarının ardından Wetern Caspian Üniversitesi’ne geçen ÇAKÜ heyeti, burada da Erasmus ve diğer değişim programları üzerine önemli anlaşmalar imzaladı. ÇAKÜ heyeti son olarak bir asırlık tarihe sahip Bakü Devlet Üniversitesi’ni ziyaret etti. Heyetin buradaki görüşmeleri de oldukça verimli geçerken, bu görüşmelerde iki üniversite arasında bazı önemli iş birliklerinin temelleri de atılmış oldu. Ziyarette, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev’e Çankırı ve Türkiye’den selamlar, saygılar ve dualar getirdiklerini söyleyen Rektör Çiftçi, “Azerbaycan bağımsızlığına kavuşana kadar, bizler sürekli ‘Can Azerbaycan’ diye türküler söylerdik. Azerbaycan sadece bulunduğu coğrafya için değil, tüm Türk dünyası için bir kilit noktası, bir kavşak noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın başlatmış olduğu birliktelik, her sahada karşılık bulmaya başladı. Bizler de eğitim sahasında bu birlikteliği arttırmak ve bir sinerji oluşturmak adına, ana yurdumuz Türkiye’den ata yurdumuz Azerbaycan’a geldik. Üniversitemizde bine yakın Azerbaycanlı öğrencimiz bulunuyor. Azerbaycan’ın millî günlerinde bu öğrencilerimizle beraber çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde de çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Şiirler okuduk, türküler söyledik. Öğrencilerimiz Azerbaycan halk dansları gösterisi de yaptı. Kısaca biz, Azerbaycan’daki ruhu, olabildiğince Çankırı’da da yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca, üniversitemiz Türkiyat Enstitüsü bünyesinde de sizlerle bazı ortak faaliyetler gerçekleştirmek ve bu ruhu daha da ileri bir düzeye taşımak istiyoruz. Bizler, kardeş Azerbaycan ile ilgili yaptığımız her işte oldukça mutlu oluyoruz. Bu manada da sizler ile iş birliğimizi geliştirmek ve Sayın Cumhurbaşkanlarımızın başlatmış olduğu bu anlamlı birlikteliği yükseköğretim düzeyinde de sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Haydar Aliyev'in de mezun olduğu yüzyıllık bir geçmişe sahip Bakü Devlet Üniversitesi'nin ÇAKÜ ile ortak lisans programı açma talebi bizleri oldukça memnun etti” dedi.

Görüşmelerde, Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Çiftçi, görüşülen üniversitelerin rektörleri, yönetimleri, personeli ve öğrencilerini Çankırı’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Bakü’deki yükseköğretim kurumları ile yapılan görüşmelerde, Rektör Çiftçi’nin yanı sıra, ÇAKÜ heyetinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulselam Arvas, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Polat, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna, Uluslararası Ofis Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zuhal Yonca Odabaş da yer aldı.

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