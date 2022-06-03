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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından dereceyle döndü

İHA

ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından dereceyle döndü

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez AFAD tarafından Kastamonu’da düzenlenen Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması’nda meslek yüksek okulları arasında 3. oldu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Türkiye’de ilk kez AFAD tarafından Kastamonu’da düzenlenen Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması’na katıldı. ÇAKÜ ve Çankırı AFAD arasında ortak hazırlık yapılarak hazırlanılan yarışmaya Çankırı Karatekin Üniversitesinden Öğr. Gör. Sedat Barutcu koordinatörlüğünde 11 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi katıldı.
AFAD’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 2629 Mayıs’ta Kastamonu Yolkonak’ta düzenlediği programda 448 genç ve gönüllü bir araya geldi. 3 gün süren yarışmalara 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 genç katılım sağladı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ve üniversite öğrencileri arasında AFAD gönüllülüğünü teşvik etmek için düzenlenen Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışmasında afet bölgesine giriş prosedürleri, enkazda arama kurtarma, doğada GPS ile kayıp arama, ip üzerinde yapay tırmanış ve bilgi yarışması etapları yer aldı.
9 metrelik Yüksekte Kurtarma Faaliyeti İple yapay tırmanış etabında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2. Sınıf öğrencisi Mehmetcan Çalışkan 21 saniyelik derecesi ile 448 öğrenci arasında bireyselde parkur rekoru kırarak birinci oldu.
Yarışmaya katılan üniversiteler arasında, meslek yüksekokulları içerisinde 3. sırayı alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO, fakülte ve MYO’ların olduğu genel klasmanda 17. oldu.

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