Bakan Özer’den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer’den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz"

İHA

Bakan Özer’den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Burada LGS ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi pazar günü liselere yerleştirme LGS kapsamında sınav yapacağız. Bu dönem öğrencilerimizin LGS’ye hazırlanması için çok kapsamlı destek verdik. Sadece öğretici sorular değil, yardımcı kaynaklarla da. Öğrencilerimize çok daha kapsamlı destekle vermeye çalıştık. Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı gibi 20212022 eğitim öğretim yılı yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz. Sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını öğrenciler masalarında bulmayacaklar. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunda tamamen ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
Özer, "Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin öğrencilerimizin sorunlarını teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Covid19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından dereceyle döndü
YEREL HABERLER ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından ...
ÇAKÜ heyetinin Azerbaycan temasları sürüyor
YEREL HABERLER ÇAKÜ heyetinin Azerbaycan temasları sürüyor
ÇAKÜ öğrencilerinin köyde sosyal yapı incelemesi
YEREL HABERLER ÇAKÜ öğrencilerinin köyde sosyal yapı incelemesi
Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin adayını tanıttı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin ...
Rektör Çiftçi’den Azerbaycan çıkartması
YEREL HABERLER Rektör Çiftçi’den Azerbaycan çıkartması
112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya ...
Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı
ÇAKÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir’de uygulamali eğitim gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ÇAKÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.