Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2)

DHA

Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2)


ANAOKUL AÇILIŞINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türk Kızılay'ın '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Çankırı'da yaptırılan Hacı Mehmet Ünver Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı. Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini aktaran Bakan Özer, eğitim sistemi içinde uzun vadeli getirisi en büyük, yatırım maliyeti en düşük eğitim politikası olduğunu aktardı. Türkiye'nin dikkatini okul öncesi eğitime çektiği için Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür eden Özer, "Bakanlık olarak da bu projenin her tarafındayız. Bu yeni dönemde farkındalığın kapsamını artırmak için 3 bin yeni anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. 6 ayda 155 anaokulunu hizmete açtık. 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dahil ettik. 2022 yılı içinde bunları tamamladığımız zaman 5 yaşındaki okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacak. 6 ayda yapmış olduğumuz atılımla 400 bin öğrencimizi anaokulumuzla buluşturmuş bulunuyoruz. Okul öncesi eğitimde 2000'li yıllarda okullaşma oranı yüzde 11'di bugün yüzde 92" diye konuştu.
'ALFABE OKURYAZARLIĞI YÜZDE 100'LERE YAKLAŞTI'
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlattığına işaret ederek, "Aslında bizim yaptığımız sizin yaptıklarınızın zekatı ölçüsünde. Amaç burada daha önceden bu işin farkındalığını oluşturmak. Alfabe okuryazarlığında yüzde 100'lere yaklaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 345 yaşları da aynı oranlara taşıyacağız. Okul öncesi yavrularımızın kişilik oluşumu, alışkanlıklarının gelişmesi, arkadaşlıklarının gelişmesi ve birçok sosyalleşme konusunun bu dönemlerde olduğu, bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar daha sonraki yıllarda kişilik özelliklerinizi oluşturuyor. O yüzden de yavrularımızın bugün dünya şartlarında gününün büyük bir kısmını bizim yanımızda geçirmiyor. Onları öğretmenlerimizin güzel, emniyetli ellerine teslim ediyoruz ve onları en güzel şekilde işleyerek hayata hazırlıyorlar. Öğretmenlerimize, eğitim ordumuza yürekten şükranlarımız sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Okul bahçesine ağaç dikimi yapıldı. (DHA)Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2022-06-03 18:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyonu' açıklaması: "Teröristleri yok etmek asli görevimizdir"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyonu' ...
Bakan Özer’den Çankırı'ya 400 milyon liralık eğitim yatırımı müjdesi 2022 sonu hedef 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı
YEREL HABERLER Bakan Özer’den Çankırı'ya 400 milyon liralık eğitim ...
Bakan Özer’den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz şekilde sınavda rahat süreç geçirecek" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Özer’den LGS açıklaması: "Öğrenciler maskesiz ...
ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından dereceyle döndü
YEREL HABERLER ÇAKÜ Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasından ...
ÇAKÜ heyetinin Azerbaycan temasları sürüyor
YEREL HABERLER ÇAKÜ heyetinin Azerbaycan temasları sürüyor
ÇAKÜ öğrencilerinin köyde sosyal yapı incelemesi
YEREL HABERLER ÇAKÜ öğrencilerinin köyde sosyal yapı incelemesi
Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin adayını tanıttı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Dodurga beldesi seçimi için partisinin ...
Rektör Çiftçi’den Azerbaycan çıkartması
YEREL HABERLER Rektör Çiftçi’den Azerbaycan çıkartması
112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya ...
Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı
ÇAKÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir’de uygulamali eğitim gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ÇAKÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.