AK Parti'li Yıldırım: Aday belirleyin de Erdoğan karşısına kimin çıktığını görsün



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri, ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Ne diyorlar; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz adayınıza karar verin. Aranızda bir aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan, karşısına kim çıkıyor onu bir görsün bakalım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili konuştu. Muhalefetin vaatlerini, milletin henüz duymadığına işaret eden Yıldırım, "Vakit yaklaştıkça siyaset daha da hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız. Milletin hakemliğine başvuracağız ve milletin verdiği karar ne ise ona göre hareket edeceğiz. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset, yavan bir yemeğe benzer. Dolayısıyla rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli. Siyasi rakiplerimizin, esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Ne diyorlar; 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz adayınıza karar verin. Aranızda bir aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan, karşısına kim çıkıyor onu bir görsün bakalım" diye konuştu.

'VATANDAŞ AKLI YATARSA TAMAM DER'

"Recep Tayyip Erdoğan, rekor oyla 2023'te tekrar seçilecek" diyen Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarenler diyarı Çankırı, bu rekoru yapmaya hazır mı? Rakiplerimiz kalksın desin ki; 'AK Parti 20 yıldır iktidarda ama biz AK Parti'nin yaptığı işlerin daha fazlasını yapacağız. Mesela AK Parti bölünmüş yolları 6 bin kilometreden aldı, 29'a çıkardı. Biz de 59'a çıkaracağız.' Böyle bir şey duydunuz mu, yok. 'Şehir hastanelerini yaptı 14 tane, biz bunu 30'a çıkaracağız.' Duydunuz mu, yok. 'Dünyanın en büyük havalimanını yaptı, 57 havalimanı yaptı, biz bunu 77'ye çıkaracağız.' Duydunuz mu, yok. 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hızlı tren hayata geçti, biz bunların üzerine bir kat daha fazlasını yapacağız.' Duydunuz mu, yok. Bir şey söyleyin vatandaşa, söyleyin ki; 'Biz size daha fazlasını yapacağız. Daha iyisini yapacağız.' Vatandaş da düşünsün. Aklı yatarsa, 'tamam' der, aklı yatmazsa, 'durmak yok, yola devam' der."

Yıldırım ayrıca, 3 Temmuz'da Dodurga beldesinde yapılacak seçimde Cumhur İttifakı adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın rekor oyla seçileceğine inandığını belirterek başarılar diledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2022-06-03 19:05:47



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