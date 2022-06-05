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Bin 604 rakımlı tabiat parkı doğaseverlerin ilgisini çekiyor Ankara’ya 150 kilometre uzaklıkta, doğal güzelliği ile mest ediyor

İHA

Bin 604 rakımlı tabiat parkı doğaseverlerin ilgisini çekiyor Ankara’ya 150 kilometre uzaklıkta, doğal güzelliği ile mest ediyor

Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bin 604 rakımlı Hazım Dağlı Tabiat Parkı, havaların sınması ile birlikte doğaseverlerden ilgi görmeye başladı. Sarıçam, çayırların çevresini sardığı tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar, doğanın tadını çıkartıyor.
Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Yapraklı yaylası mevkiinde bulunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı, günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, doğanın tadını çıkartmak için bin 604 rakımlı tabiat parkını ziyaret ediyor. Vatandaşlar, 126 hektar alana sahip tabiat parkında bisiklet sürüp, doğa yürüyüşü ve piknik yaparak manzaranın tadını çıkartıyor. Etrafı çayırlar ve sarıçamlarla çevrili olan Hazım Dağlı Tabiat Parkı, kamp yapmak isteyenleri de cezbediyor.

“Buradan gayet memnunum, sürekli geliyorum”
Korona virüs sebebi ile evden dışarı çıkamadıklarını ve pandeminin bitmesi ile doğaya ilgi göstermeye başladıklarını söyleyen Seyit Akçay isimli vatandaş, “Piknik, mesire alanlarına çıkamıyorduk. Maskesiz dışarı çıkamıyorduk, maskeli de tadı olmuyordu. Son aylarda artık maskelerimizi çıkarttık. Doğal alanlara gidip doğa harikalarını görebiliyoruz. Piknik yapmaya geldik, ailemizle mangal yapıyoruz. Hazım Dağlı Tabiat Parkı, Çankırı’nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Karadeniz iklimi gibi bir havası var. Karşımızda evler var. Buradan gayet memnunum, sürekli geliyorum” dedi.

“Herkesin değerini bilmesi gereken bir süreç”
Arkadaşları ile birlikte tabiat parkını ziyaret eden Büşra Kömürcü ise, “Bu süreç biz üniversite öğrencileri için çok iyi oldu. Kafe, yurt ve okul arasında sürekli olarak zaman geçiriyorduk. Şu an bu alanlar voleybol oynayıp uçurtma uçurmamız için çok iyi oldu. Bu süreç herkesin değerini bilmesi gereken bir süreç” diye konuştu.

“7 adet bungalov evimiz var”
Tabiat Parkı işletmecisi İsa Yaman, devam eden proje devamında organik market, 20 adet bungalov ev, 30 çadır ve karavan alanlarının yanı sıra birçok yapının inşa edildiğini belirterek, “Hazım Dağlı Tabiat Parkımız, doğa harikası bir yer. Ankara’ya 150, Çankırı’ya ise 30 kilometre, Yapraklı merkeze ise 11 kilometre uzaklıkta. Bin 260 metrekare alan ve bin 604 rakımlı bir cennettir burası. Keşfedilmemiş bir doğa harikası. Pandemide de sık sık vatandaşlarımızı burada ağırladık. 7 adet bungalov evimiz var. Piknik alanımızda Çankırı ve Çankırı dışından gelen günübirlik misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sabah erken saatlerinde uyanan vatandaşlar karacaları, komşularımızı görebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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