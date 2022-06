Abdurrahim Karakoç ÇAKÜ’de anıldı

Abdurrahim Karakoç vefatının 10’uncu yıldönümünde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde anıldı.

Ünlü şair, düşünür ve halk ozanı Abdurrahim Karakoç’un vefatının 10’uncu yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) anma programı düzenlendi. Karakoç’un pek çok eserini besteleyip eserlerine taşıyarak farklı bir boyut kazandıran ünlü sanatçı Hasan Sağındık ve beraberinde sanatçı Gürbüz Gözüm’ün katıldığı programda Sağındık, verdiği konser ile Karakoç’un dizelerini dinleyicilerle buluştururken Karakoç’un kişiliği, fikir dünyası ve kendisi ile olan anılarını da izleyicilere anlattı.

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (SKS) organize ettiği programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Ağır Ceza Reisi Uğur Bay, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç, ÇAKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem ve Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, il müdürleri, siyasi temsilciler, sendika temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Abdurrahim Karakoç’un biyografisinin ve bazı mısralarının yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından programın açılış konuşmasını yapan Rektör Çiftçi, Karakoç’un Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek “Kelimelerin bu fevkalade gücü esasen tüm insanlar için geçerlidir. Gündelik hayatta dilimizden dökülen her kelime, muhatabının ruhunda ve gönül dünyasında, iyi veya kötü yönde muhakkak bir değişime ve dönüşüme sebep olmaktadır. Öyle ki insanın muhatap olduğu bir kelamdan önceki haliyle sonraki halinin, aynı kalması mümkün değildir. Sıradan bir insanın, sıradan bir günde ağzından çıkan sözcükler dahi muhataplarının manevi alemlerinde müspet yahut menfi istikamette bir değişime sebep oluyorsa kalpleri Allah’ın hazineleri olan şairlerin dilinden dökülen sözcüklerin, maşeri vicdanda nasıl bir tesir bıraktığını tahmin etmek güç olmasa gerektir” dedi.

Karakoç’un şiirlerinin yeniden ve tekrar tekrar dile getirilmesinin gerekliliği üzerinde de duran Çiftçi:

“Kelama can veren şairler zümresinden olan Abdurrahim Karakoç’un bu bağlamda muhatabı olduğu memleket evladının ruhunda müspet manada nasıl bir değişime sebep olduğunu söylemek kuşkusuz malumun ilamı olacaktır. Ancak şöhreti, şanı bir tarafa koyup ömrünü nizamı aleme adayan, Türkçe sevdalanıp İslamca yanan ve susmayı milletinden helallik ist emeye engel sayan bu dava adamının şiirlerini yeniden ve daha güçlü bir sesle haykırmanın her vatanperver için zevkle ifa edilecek bir vazife olduğu kanaatindeyim.”

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Harun Çiftçi, “Karakoç’la aynı davayı omuzlayan ve onun pek çok şiirini besteleyip icra eden sevgili Hasan Sağındık beyefendiye teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Harun Çiftçi’nin anlamlı açılış konuşmasının ardından Rektör Çiftçi “Sen Varsın”, ÇAYASAD (Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği) Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan “5. Mevsim”, Rektör Yardımcısı Hüseyin Odabaş “Dün Gece”, ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu “Yemin”, Genel Sekreter Yardımcısı Ünal Hendek “Beni de Çağır", ÇAKÜ SKS Daire Başkanı Murat Yıldırım “Tut Ellerimden” ve Vali Abdullah Ayaz ise Abdurrahim Karakoç’un “İncitme” şiirleri seslendirildiği program, şiir okumalarının ardından Hasan Sağındık konseri ile devam etti.

Programa katılımlarından dolayı Vali Abdullah Ayaz tarafından Hasan Sağındık’a, Başsavcı Oğuz Şükrü Ener tarafından ise Gürbüz Gözüm’e teşekkür plaketi takdim edilmesiyle son buldu.

Programın akabinde, Hasan Sağındık’a Çankırı Kaya Tuzu Lambası hediye eden Rektör Çiftçi, Sağındık’a katılımlarından ve verdiği konserden ötürü ÇAKÜ ailesi adına teşekkür ettiğini ifade etti.

