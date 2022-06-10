Başkent EDAŞ Çankırı’ya 13 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkent EDAŞ Çankırı’ya 13 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

İHA

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Çankırı'daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ Çankırı’ya 13 yılda 445 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Çankırı’daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

Başkent EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009’dan 2021 yılı sonuna kadar Çankırı özelinde 445 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:
445 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 39 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 11 bin 84 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 13 bin 461 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Çankırı’nın gücüne güç kattı.

Yer altı şebeke uzunluğu 6,5 katına çıkarıldı, 65 bine yakın arıza giderildi
Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 550, trafo kurulu gücü ise yüzde 65 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Çankırı’ya 87 megavat kurulu gücünde olan 423 adet trafo, 394 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 87 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, bin 366 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 470 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 13 yıldır hizmet verdiği Çankırı’da 64 bin 918 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

Yarım milyonu aşkın müşteri talebi karşılandı
Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 250 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Başkentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 523 bin 21 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi
Tarlada bulduğu 'meteor' sandığı taşın incelenmesini istiyor
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu 'meteor' sandığı taşın incelenmesini ...
Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi
Abdurrahim Karakoç ÇAKÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Abdurrahim Karakoç ÇAKÜ’de anıldı
350 kilometrelik İstiklal Yolunu yürüyerek geçiyorlar Kurtuluş Savaşı’nda mühimmatın taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya İstiklal Yolu’nu yürüyerek geçiyorlar
YEREL HABERLER 350 kilometrelik İstiklal Yolunu yürüyerek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.