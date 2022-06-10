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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

İHA

Çankırı'da düzenlenen "Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği" çocuklardan büyük ilgi gördü.

Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

Çankırı'da düzenlenen “Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği” çocuklardan büyük ilgi gördü.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) , Çankırı Belediyesi’nin organizasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği” Dr. Devlet Bahçeli Parkında gerçekleştirildi. Şenliğe Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, ÇAYASAD Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan, ÇAKÜ Gelenekli Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Arzu Evecen, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.
Şenlik hakkında bilgi veren Evecen, “Geleceğimizi inşa ederken yadsınamayacak güzellikte ve renkte olan çocukların çocuk olduğunu unutmadan ve unutturmadan yol almamız gerektiğinin kanaatine vararak ortaklaşa uluslararası bahar çocuk şenliği yapmaya karar verdik. Biz çocukluk anılarına bir iz bırakarak kültürel belleğin inşasına katkı sağlamayı, geleneksel çocuk sokak oyunları bağlamında milli kimlik konusunda bilinç kazandırmayı ve çocukları iki yıldır kapandıkları evlerden çıkarıp doğayla buluşturmayı amaçladık” dedi.
Daha sonra konuşan ÇAYASAD Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan ise, “iki yıllık pandemi sürecinde eve kapanmak zorunda kalan ve dijital platformlarda vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar el becerilerini, dil becerilerini, sorumluluk alabilme yeteneklerini kaybetmeye başladılar bu süreçte. Bu ortam tekrar kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oldu onlar için" diye konuştu.
ÇAKÜ’nün kurumlar arası iş birliği ile topluma katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, “Üniversitelerin eğitimöğretim dışında bir diğer görevi ise bulunduğu şehre ve topluma farkındalık oluşturarak hizmet etmek ve gelecek için en büyük sermayemiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Pandemi sonrası gelenekleriyle birlikte Bahar Çocuk Şenliğinin gerçekleşmesinden çocuklarımız ile birlikte bizlerde çok mutluyuz. Biz çocuklarımızın bedenen, zihnen ve duygusal olarak gelişmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle tarih boyunca kültürümüzden beslenen oyunların tekrar gündeme gelmesini ve çocuklarımızın bu oyunlarla tanıştırılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Çünkü oyun ve oyuncak hangi kültürün kodlarını taşıyorsa, çocuk da o kültüründür. Bu etkinliklerin gelişerek devam edeceğini müjdeliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaları ardından, masal anlatısı, 125. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi yapıldı. Mendil kapmaca, seksek gibi oyunlarla şenliğe katılan çocuklar gün boyunca eğlendi.

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