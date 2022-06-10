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Tarlada bulduğu 'meteor' sandığı taşın incelenmesini istiyor

DHA

Tarlada bulduğu 'meteor' sandığı taşın incelenmesini istiyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Çatalelma köyünde çiftçi Ramazan Şener (45) buğday ekili tarlasında bulduğu taşın gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını istedi.
Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu. Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü. Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.
Şener, tarlada gezerken taşın dikkatini çektiğini belirterek, "Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım. Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Taşın farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda düşerken yanarak düştüğü yazıyor. Her tarafında mıknatıs yapışıyor" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-06-10 15:58:14

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