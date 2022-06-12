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İstiklal Yolu'nu motosikletle geçmek için yola çıkan motorcular Çankırı'ya ulaştı

İHA

Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Yolu Yürüyüşü" için yola çıkan motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

İstiklal Yolu'nu motosikletle geçmek için yola çıkan motorcular Çankırı'ya ulaştı

Kurtuluş Savaşı’nda cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu’nda düzenlenen "İstiklal Yolu Yürüyüşü" için yola çıkan motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.
Denizyolu ile İnebolu Limanına gelen cephanelerin İnebolu'dan Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'nda motosiklet sürücüleri tarafından sürüş etkinliği düzenlendi. Dün İnebolu Limanı'nda düzenlenen törenle, aldıkları temsili cephaneliklerle yola çıkan sürücüler, Çankırı'ya ulaştı. Kastamonu 37 RİDERS Motosiklet Kulübü ve Çankırı Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen sürüşe değişik illerden motosiklet kulübü üyeleri katıldı. Çankırı'dan sürüşe devam eden motosikletliler Anıtkabir'e gidecek.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulumundaki en önemli lojistik yol”
Bu kutlu yol unutturmamak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Kastamonu 3737 RİDERS Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki en önemli lojistik yol olan bölge insanlarının savaştığı cephede savaşırken kadınların, yaşlıların ve çocukların İnebolu’dan başlayıp Çankırı üzerinden Ankara’ya cepheye kadar cephane taşıdıkları İstiklal Yolu'nda, bu kutlu yolu unutturmamak, daha fazla tanınır hale getirmek için Ankara, Kastamonu, Çankırı, Sinop, İstanbul, Tokat ve çeşitli şehirlerde motosikletçi dostlarla toplanıp yola çıktık. Her sene 'İstiklal Sürüşünü' düzenliyoruz. Bu senede dördüncü İstiklal Sürüşümüzü gerçekleştirerek İstiklal Yolu'nu daha tanınır hale gelmesini istiyoruz. Bu sebeple İstiklal Sürüşüne katılan bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Toplamda 65 motorcu arkadaşlarımızla beraber iki günlük İstiklal sürüşünü gerçekleştireceğiz. Toplamda 340 kilometrelik kortej sürüşü yapıyoruz. Anıtkabir’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretinden sonra etkinliğimiz sona eriyor” dedi.

“ Unutturmamak ve devamlı yad etmek istiyoruz.”
Limandan aldıkları emaneti teslim aldıklarını Ankara Motorsiklet ve Kampçılık Kulübü üyesi Levent Karagöz ise, “Benimde bu etkinliğe ikinci katılışım. Ama dernek olarak her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. Bu kutlu görevde aynı şekilde biraz önce Fatih başkanımızın da söylediği gibi unutturmamak ve devamlı yad etmek istiyoruz. Aynı yoldan geçerek bu olayı daha da gelenekselleştirmek istiyoruz. Biz de mühimmatı teslim alarak buradan Ankara Anıtkabir’e kadar götüreceğiz ve görevimizi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

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