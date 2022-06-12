Çankırı'da, hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak Rabia Parkı yanındaki köprüde meydana geldi. R.K. yönetimindeki 60 ACA 528 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, H.K.'nın kullandığı 18 DL 752 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü H.K. ile otomobilde bulunan G.K, S.K, E.K, Ç.K. ve T.K. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından kurtarıldı. İlk müdehalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2022-06-12 23:00:46
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