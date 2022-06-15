ÇAKÜ öğrenci ve akademisyenlerine nitel veri analiz programı eğitimi verildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenlere nitel veri analizi işleme eğitimi verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrenci ve akademisyenlerine MAXQDA programıyla nitel veri analizi işleme eğitimi verildi. ÇAKÜ Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen eğitime, eğitimci olarak İSTAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Kalitatif Analisti Eda Şen katıldı. Eğitimde, nitel veri analizi hakkında bilgilendirmeler yapan ve nitel veri analizinin sosyal bilimler alanındaki önemi üzerinde duran Şen, nitel veri analizleri için kullanılan MAXQDA programı hakkında detaylı bilgiler verdi. İlk olarak programın geliştirilme sürecini anlatan Şen, daha sonra MAXQDA’nın kullanımı, sınırlılıkları ve avantajlarını anlattı. Şen ayrıca, verilerin MAXQDA programında elde edilmesinden depolanmasına kadar birçok önemli kullanım ayrıntısını da katılımcılarla paylaştı.

Eda Şen’in sunumunun ardından geçilen sorucevap kısmında eğitime katılan İSTAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Fırat Yılmaz ise MAXQDA kullanımının bazı önemli avantajlarından bahsederek katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Eğitim, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.