Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Çankırı'da polis ekipleri kurdukları stantta vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumpolis ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi, kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, halkın sorumluluk hissinin artırılması ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
BU çerçevede vatandaşları her türlü orman yangınına karşı bilinçlendirmek, yangınlara karşı bireysel önlemlerin alınmasını sağlamak ve yangınlar sonucu ortaya çıkan tahribata karşı bilgilendirmek amacıyla kent merkezinde bulunan Karatekin Parkı’nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme stantı kuruldu. Ekipler, stantta yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın sırasında yapılması gereken hususlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.