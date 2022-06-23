Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde düzenlenen “İç Anadolu Bölge Finali Ses Yarışması”nda Çankırı'yı temsil eden Eda Bulut, birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde Kayseri’de gerçekleştirilen “İç Anadolu Bölge Finali Ses Yarışması”nda Çankırı’yı temsil etmek için Eda Bulut katıldı. 13 ilden yarışmacıların katıldığı yarışmada, Çankırı adına yarışan Eda Bulut birinci oldu.

Eda Bulut, 8 Ağustos tarihinde 7 bölge birincisinin katılacağı Türkiye finalinde de Çankırı'yı temsil edecek.

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