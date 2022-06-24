Öğrencilerin beslediği küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı Bu okulda öğrenciler hayvan yetiştirip, çiftçilik yapıyor

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okuldaki uygulama alanında yetiştirilen küçükbaş hayvanlar kurbanlık olarak satılacak. Kurbanlıklardan elde edilecek gelirle öğrencilerin ve atölyelerin ihtiyaçları karşılanacak.

Çankırı’da ‘tarım lisesi’ olarak bilinen Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan uygulama alanları hem öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlıyor hem de gelir elde etmelerini sağlıyor. 262 dekar alanda kurulu olan okuldaki tarla, bağ ve seralarda meyve ve sebze, üzüm ve bahçe bitkileri yetiştiren öğrenciler, hayvan çiftliğinde ise inek ve koyun yetiştiriyor. Hayvancılık ve tarım alanında pratik yaparak uzmanlaşan öğrenciler, ürünlerin satışından da döner sermaye çerçevesinde para kazanıyor.

35 büyükbaş ve 49 küçükbaş hayvanın bulunduğu okulda öğrenciler, hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak günde 200 kilogram süt elde ediyor. Elde edilen sütlerin ve üretilen süt ürünlerinin satışından da gelir elde ediliyor. Öğrencilerin yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlar kurbanlık olarak satışa çıkartıldı. Kurbanlık olarak satılacak olan küçükbaş hayvanların geliriyle de atölyelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak.



“49 öğrencimiz hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında uygulamalı ve üst düzey eğitim almaktadır”

Deneyimli bireyler yetiştirmek için uygulama çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emrah Olkaç, “Hayvancılık alanımızda küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği faaliyetlerimiz mevcut. Görüldüğü gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine öğrencilerimizin bizzat yetiştirdiği, ürettiği, kendilerinin hazırladığı hayvanlarımız kurbanlık için hazır. Büyükbaş hayvancılık atölyesinde de 35 civarı büyükbaş hayvanımız mevcut. Burada da günlük 200 litre süt üretmekteyiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde profesyonel olarak tescilli yoğurt üretimine de başlamayı düşünüyoruz. 49 öğrencimiz hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında uygulamalı ve üst düzey eğitim almaktadır. Üretim ve iş imkanlarının desteklenmesi durumunda ülkemiz için yetişmiş elemanlar ve teknisyenler yetiştireceğimize inanıyorum” dedi.



“Küçükbaş hayvancılık atölyemizde 49 hayvan bulunmakta”

Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan şefi olarak görev yapan Veteriner Hekim Nedret Selvi ise, “Biz burada büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Küçükbaş hayvancılık atölyemizde 49 hayvan bulunmakta. Bu hayvanlarımız merinosFransız karışımı ve bölgenin yöresel ırkı olan akkaraman ırkı var. Her iki ırk için de elit sürü çalışmalarımız deva ediyor. Kasaplık, adaklık, kurbanlık erkek hayvancılık çalışmalarımız da var. Elit sürü çalışmalarımız için yeni bir küçükbaş hayvan barınağı yaptık. Bu çalışmalardan yeni yavrularımızı aldıktan sonra yaklaşık 5 aylık süreçte damızlık koç ve damızlık dişi hayvanlarımızı satışa sunacağız. Kurbanlık hayvan satışından elde ettiğimiz gelirlerle öğrencilerimizin aylık ihtiyaçları, hayvancılık atölyelerimizin giderleri karşılanmakta” diye konuştu.

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