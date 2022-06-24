Muharrem İnce: Bize operasyon çekmek istiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce: Bize operasyon çekmek istiyorlar

DHA

Muharrem İnce: Bize operasyon çekmek istiyorlar


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Partimiz dimdik ayaktadır. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız" dedi.
Memleket Partisi lideri İnce, yeniden belde statüsü kazanan, 3 Temmuz'da da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti. Burada cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere konuşan İnce, "Bu iktidarın karşısında 6'lı bir masa var. Şimdi milletimizin vicdanına sesleniyorum. Türkiye'de ortalama koalisyonların süresi 11 aydır. En uzun koalisyon da 2 yıl 4 ay sürmüştür. Bu 6'lı masa geçtiğimiz günlerde bence dağılmıştır" dedi.
Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, "Libya tezkeresinde bile anlaşamadıktan sonra memleketin hangi sorununda anlaşacaklar? Libya tezkeresine ne diye 'hayır' veriyorsunuz. Siz Akdeniz'de Türkiye´nin güçlü olmasını istemiyor musunuz? Siz Akdeniz'deki gazdan pay almak istemiyor musunuz? Siz 'mavi vatan'ı desteklemiyor musunuz? Siz Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti mi olmasını istiyorsunuz? Dolayısıyla bu iktidardan millete umut yoktur, çözüm yoktur. Bu muhalefetten de yoktur. Libya'ya tezkere konusunda anlaşamayanlar, hangi konuda anlaşacaklar?" diye konuştu.
Muhalefetin 20 yıldır ülkeye umut olmadığını da kaydeden İnce, "Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Partimiz dimdik ayaktadır. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız. Türkiye'ye 3'üncü bir seçeneği biz sunacağız, biz sunuyoruz. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu kutuplaşmadan çıkmak zorundadır. Memleket Partisi de bunun adresidir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI
2022-06-24 17:08:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin beslediği küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı Bu okulda öğrenciler hayvan yetiştirip, çiftçilik yapıyor
YEREL HABERLER Öğrencilerin beslediği küçükbaş kurbanlıklar görücüye ...
ÇAKÜ ve Gazi Üniversitesi güç birliği yaptı
YEREL HABERLER ÇAKÜ ve Gazi Üniversitesi güç birliği yaptı
ÇAKÜ Sosyal Bilgiler Meslek Yüksekokulu kuruldu
YEREL HABERLER ÇAKÜ Sosyal Bilgiler Meslek Yüksekokulu kuruldu
Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi
YEREL HABERLER Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi
Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.