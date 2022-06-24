Muharrem İnce: Bize operasyon çekmek istiyorlar



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Partimiz dimdik ayaktadır. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız" dedi.

Memleket Partisi lideri İnce, yeniden belde statüsü kazanan, 3 Temmuz'da da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti. Burada cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere konuşan İnce, "Bu iktidarın karşısında 6'lı bir masa var. Şimdi milletimizin vicdanına sesleniyorum. Türkiye'de ortalama koalisyonların süresi 11 aydır. En uzun koalisyon da 2 yıl 4 ay sürmüştür. Bu 6'lı masa geçtiğimiz günlerde bence dağılmıştır" dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, "Libya tezkeresinde bile anlaşamadıktan sonra memleketin hangi sorununda anlaşacaklar? Libya tezkeresine ne diye 'hayır' veriyorsunuz. Siz Akdeniz'de Türkiye´nin güçlü olmasını istemiyor musunuz? Siz Akdeniz'deki gazdan pay almak istemiyor musunuz? Siz 'mavi vatan'ı desteklemiyor musunuz? Siz Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti mi olmasını istiyorsunuz? Dolayısıyla bu iktidardan millete umut yoktur, çözüm yoktur. Bu muhalefetten de yoktur. Libya'ya tezkere konusunda anlaşamayanlar, hangi konuda anlaşacaklar?" diye konuştu.

Muhalefetin 20 yıldır ülkeye umut olmadığını da kaydeden İnce, "Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Partimiz dimdik ayaktadır. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız. Türkiye'ye 3'üncü bir seçeneği biz sunacağız, biz sunuyoruz. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu kutuplaşmadan çıkmak zorundadır. Memleket Partisi de bunun adresidir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI

2022-06-24 17:08:20



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