Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. En son 2009'da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yılın ardından yeniden başkanlık için oy kullanacak.

Orta ilçesi Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına yönelik karar verildi. Çankırı Valiliği, beldede seçim yapılana kadar Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun'u belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı'yı da 3 mahallenin muhtarı olarak görevlendirdi. İlçe Seçim Kurulu da beldede 3 Temmuz Pazar günü seçim yapılmasına karar verdi.

BAŞKANLIĞA 9 ADAY

Belde belediye başkanlığına, 1'i bağımsız 9 kişi aday oldu. Siyasiler, seçime günler kala çalışmalarını hızlandırdı. En son 2009'da yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan seçmenler de 13 yıl aradan sonra yeniden belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Beldede yaşayan İsmail Sayıcı, "Seçim olacağından dolayı beldemizde hareketlilik var. Bayağı çekişmeli geçecek. Şu anda Türkiye'nin gözü burada. Belde olarak heyecanlıyız, mutluyuz. Hayırlı olur inşallah. Hizmet bekliyoruz" dedi.

Hüseyin Bilgiç ise "Burada bir seçim olacak, herkesin gözü burada. Seçimi bekliyoruz, 3 Temmuz'da oylarımızı vereceğiz. Sonucun iyi olmasını bekliyoruz. Memleketin kazanması için çalışacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI

2022-06-25 14:03:23



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