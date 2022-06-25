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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valiliğinden, belediye başkanı adayına tehdit iddiası ile ilgili açıklama

İHA

Çankırı Valiliğinden, belediye başkanı adayına tehdit iddiası ile ilgili açıklama

Çankırı Valiliği, Dodurga beldesinde Adalet Partisi belediye başkan adayı Emine Yayla ve kadın partililerin tehdit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Çankırı’nın Orta ilçesi Dodurga beldesinde 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan seçim öncesi Adalet Partisi belediye başkan adayı Emine Yayla ve kadın partililerin kaldığı misafirhanenin önüne kanlı ceket bırakıldığı iddiası ile ilgili Çankırı Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
Tehdit iddialarının asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, kanlı ceket ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, “Orta ilçemiz Dodurga Beldesinde, 25 Haziran 2022 günü saat 17.00 sıralarında seçim faaliyeti yürüten Adalet Partisinin kadın çalışanlarının kaldığı misafirhanenin girişine kanlı bir ceket bırakıldığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbar sonucunda bahse konu durum nöbetçi savcıya bildirilmiş ve derhal araştırmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmada kanlı ceketi misafirhanenin girişine F.K. isimli bayanın bıraktığı anlaşılmış, F.K., torunları ile beraber küçükbaş hayvan kestiklerini ve dinlenmek için söz konusu misafirhanenin merdivenine oturduklarını beyan etmiş, merdivenin soğuk olmasından dolayı üzerine oturmak için ceketi merdivene koyduğunu ve orada unuttuğunu beyan etmiştir. Adalet Partisi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Dodurga beldemizde yapılacak olan seçimin güven içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler sürekli ve eksiksiz olarak alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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