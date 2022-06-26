Çankırı´da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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ÇANKIRI'DAKİ KAZADA YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ölü sayısı 2'ye yükseldi. A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı araçta bulunan yaralılardan Y.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavisine ise devam ediyor. (DHA)Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan Sarıcı

2022-06-26 22:56:46



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