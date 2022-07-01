Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleri ile doludur“ dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çankırı’da yeniden belde ünvanını alan ve 3 Temmuz tarihinde seçim yapılacak olan Dodurga’yı ziyaret etti. Beldede vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, daha sonrasında seçmenlere hitap etti. Düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, “Anadolu'da gezdiğimiz dolaştığımız zaman diyoruz ki siz bir kimseyi işe alacağınız zaman kendisinden ‘CV’ istiyorsunuz, herhangi bir inşaat işi vereceğiniz zaman birilerinden referans istiyorsunuz, geçmişine, referanslarına bakıyorsunuz. Peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referanslarını, iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? Bu noktada Yeniden Refah Partisi’nin sahip olduğu Milli Görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık bir şekilde göreceksiniz” dedi.

Milli Görüş tarihinin önemli hizmetler referanslarına sahip olduğunu belirten Erbakan, “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleri ile doludur. Milli Selamet Partisi’nin iktidar olduğu dönemler Kıbrıs zaferi, 600 imam hatip ortaokulu, 5 bin Kur’an kursunun açılması arkasından 19761977'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayi kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesi, Türkiye'min doğusundan batısına 200’den fazla sanayi tesisinin temelinin atılması, bütün engellemelere rağmen 70'den fazlasının hizmete sokulması bu ülkenin bu milletin evlatları doğup büyüdüğü topraklarda alınlarının teri ile ekmeğini kazansın işsiz kalmasın perişan olmasın diye. Arkasından 54. Hükümet Dönemi işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320’ye varan maaş zamları bir dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah payının bu kadar yüksek oranda artırıldığı başka bir ülke olmamıştır. Çiftçiye, köylüye yüzde 300’e varan taban fiyatı artışı var. Her türlü destekleme üretimin tamamıyla devlet tarafından alınması, çiftçinin köylünün mağdur edilmemesi, gübrenin fiyatının yarı yarıya düşürülüp devlet tarafından sübvanse edilmesi o dönemdeki bolluk bereket, bugün Türkiye’nin dört bir yanında Erbakan hocanın verdiği maaş zamları ile ayakta duruyoruz. ‘O maaş zamları olmasa bugün aldığımız maaşın üçte birini alıyor olacaktık’ diyenler Erbakan hocamıza, milli görüşüne dua edenlerle dolu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim
Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler ...
Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti
YEREL HABERLER Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti
Çankırı'da sel paniği kamerada
YEREL HABERLER Çankırı'da sel paniği kamerada
Yaralı halde bulunan güvercini telef olmaktan jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan güvercini telef olmaktan ...
Çankırı’da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Çankırı’da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı ...
7 yıl sonra düzenlenecek, 40 sporcu yarışacak
YEREL HABERLER 7 yıl sonra düzenlenecek, 40 sporcu yarışacak
Çankırı Valisi Ayaz, muhtarlarla bir araya geldi, sel riskine karşı uyardı
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz, muhtarlarla bir araya geldi, sel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.