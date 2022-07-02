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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ‘altılı masa’ eleştirisi: “Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok” “Son 20 yıldır Türkiye adeta bir çağ atladı” “Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyüdü, hala daha büyümekte"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ‘altılı masa’ eleştirisi: “Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok” “Son 20 yıldır Türkiye adeta bir çağ atladı” “Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyüdü, hala daha büyümekte"

Çankırı’da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Birileri masaların etrafında oturuyor, kalkıyorlar. Yine oturacaklarmış. Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok. Bu masalarda sadece kendi gelecekleri var” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı’nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsünü kazanan ve yarın belediye başkanlığı seçimlerinin yapılacağı Dodurga’da vatandaşlarla bir araya geldi. Yarın gerçekleşecek seçim öncesinde beldeye gelen Karaismaoloğlu ilk olarak Orta ilçesini ziyaret etti. Orta Belediyesi ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu Dodurga beldesine geçti. Dodurga’da vatandaşlara seslenen KAraismailoğlu, Millet İftifakı’nın belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı’nın Dodurga’nın tekrar belde olması için çok çalıştığını ve yönetmek için hazır olduğunu söyledi.

“Son 20 yıldır Türkiye adeta çağ atladı"
AK Parti döneminde yapılan yatırımlara değinerek konuşmasını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri hizmet aşkı ile yurdumuzun dört bir yanında hizmet üstüne hizmet üretiyorlar, proje üzerine proje üretiyorlar. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı grevine geldiği günleri çoğu arkadaşımız bilirler. Mazide kaldı ama neydi ne oldu? Aynı şey 2002 yılından itibaren Türkiye’de yaşandı. Son 20 yıldır Türkiye adeta bir çağ atladı. Hayal dahi edilemeyen pek çok iş bir bir tamamlandı. Sonucunda bunların hepsi vatandaşlarımıza hizmet olarak döndü. Vatandaşımızı hayatları yapılan hizmet sayesinde kolaylaştı. Mesafeler kısaldı, zaman kısaldı, vatandaşlarımız sevdiklerine zaman ayırabildi. 2002 öncesinde Türkiye’de sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol vardı. AK Parti’nin ilk hükümetleri 15 bin kilometrelik bölünmüş yol vaadini söyledikleri zaman gülmüşler, ‘hayal satıyorsunuz’ demişlerdi. Ama bugüne geldiğimizde ülkemizde tam 28 bin 664 kilometrelik yol var. Bu yollar sayesinde yolda tam 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Her yıl 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yapılan bu yollar, kaliteli yollar sayesinde hem yakıttan, zamandan tasarrufu sağladık hem de kaza oranları yüzde 80 azaldı. Bu yapılan yatırımlar sayesinde her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz. Yaptığımız yollar bir akarsu gibidir. Gittikleri yere hareket, bereket getirirler. Devamında sanayi, turizm, tarı gelişir” dedi.

“Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyüdü”
Pandemi sürecine rağmen türkiye2nin büyümeye devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, “Dünyada son iki yıldır yaşanan Covid19 salgın sürecinde bütün sistemlerin kilitlendiği, üretimin durduğu, insanların adeta evlerine hapsolduğu günlerde bile büyük Türkiye kenetlenerek daha fazla üretim, daha fazla yatırım yaptı. Bunun sonucunda dünyanın en iyi, en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdi. Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyüdü, hala daha büyümekte. 200 milyar dolara çıkan ticaret hacmi artarak devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

“Son 20 yıldır 6 milyar liranın üzerinde Çankırı’ya sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırımlar yaptık”
Çankırı’ya yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Karaismailoğlu, “Çankırı genelinde çok ciddi yatırımlarımız var. Son 20 yıldır 6 milyar liranın üzerinde Çankırı’ya sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırımlar yaptık. Tabi ki yeterli değil, hareketlilik üretim de artınca ihtiyaçlar artıyor. Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çankırı’ya, Orta’ya yakın zamanda gelmiştik. Buranın sorunlarını, taleplerini biliyoruz. En büyük beklentiniz; Çerkeş, Orta, Şabanözü, Çubuk yolu. Şabanözü Çubuk yoluna başladık, hayırlı uğurlu olsun. Orta Şabanözü yolunun da ihalesini bu ay yapıyoruz, Temmuz’da da hep birlikte temelini atacağız” şeklinde konuştu.

“Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok”
‘Altılı masa’yı eleştiren Karaismailoğlu, “Birileri masaların etrafında oturuyor, kalkıyorlar. Yine oturacaklarmış. Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok. Bu masalarda sadece kendi gelecekleri var. O yüzden, derdi vatanına, milletine hizmet olmayanlardan hiçbir beklenti olmaz. Sadece masanın etrafında değil, altında da birileri var. Zamanı gelince onlar da oradan çıkacaklar. O yüzden milletin de bunlardan bir beklentileri yok. Bu ülkeye yapılacak bir şey varsa, onu yapacak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti hükümetleridir” ifadelerini kullandı.

“Yarın buradan çıkacak güçlü ses 2023’ün sinyali olacaktır”
Dodurga’da yapılacak seçimlerin 2023 yılındaki seçimlerinin sinyali olacağını belirten Karismailoğlu, “Önümüzde 2023 seçimleri var. Yarın buradan çıkacak güçlü ses 2023’ün sinyali olacaktır. Ama bu mühür ne kadar güçlü çıkarsa Dodurga o kadar çok kazanacak” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da telefon aracılığı ile mitingde vatandaşlara seslendi. Yıldırım, seçimlerden sonra Dodurga'ya gelerek vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade etti.

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