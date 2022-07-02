Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en hızlı gelişen ülkeler arasına girdi



Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 2 yıldır yaşanan Kovid19 salgın süreci, pandemi dönemi, bütün sistemlerin kilitlendiği, üretimin durduğu, insanların adeta evlerine hapsolduğu günlerde bile büyük, güçlü Türkiye, kenetlenerek daha fazla üretim, daha fazla yatırım yaptı. Bunun sonucunda da dünyanın en iyi, en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı'nın Dodurga beldesinde yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimi için beldeyi ziyaret etti. 20 yılda Türkiye'nin adeta çağ atladığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Hayal edilemeyen pek çok iş, bir bir tamamlandı ve sonucunda bunların hepsi vatandaşımıza hizmet olarak döndü. Vatandaşımızın hayatı kolaylaştı yapılan hizmetler sayesinde. Mesafeler, zaman kısaldı. Sevdiklerine vakit ayırdı vatandaşlarımız. 2022 yılı öncesinde Türkiye genelinde sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. AK Parti'nin ilk hükümetleri 15 bin kilometrelik bölünmüş yol vaadi söyledikleri zaman gülmüşlerdi. 'Hayal satıyorsunuz' demişlerdi. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yol var ülkemizde. 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yol sayesinde yılda tam 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdiğini belirterek, "Yaptığımız yollar bir akarsu gibidir. Gittikleri yere hareket getirirler, bereket getirirler, sonunda sanayi gelişir, üretim gelişir, turizm gelişir, tarım gelişir ve hepsi size artı değer olarak gelişir. Bu dünyadaki son 2 yıldır yaşanan Kovid19 salgın süreci, pandemi dönemi, bütün sistemlerin kilitlendiği, üretimin durduğu, insanların adeta evlerine hapsolduğu günlerde bile büyük, güçlü Türkiye, kenetlenerek daha fazla üretim, daha fazla yatırım yaptı. Bunun sonucunda da dünyanın en iyi, en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdi. Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyümekte, hala daha büyümekte. 250 milyar dolara çıkan ticaret hacmi artarak devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Dodurga'daki programın ardından Orta ve Şabanözü ilçelerini de ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti liderleri ile kurum müdürleri eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI

2022-07-02 21:02:16



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