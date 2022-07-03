AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti” Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti” Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti” Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 87,02’sini alan AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın zaferine ilişkin, “Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti” dedi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Seçim sandıklarının açıklanmasının ardından resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 87,02’sini alarak belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçim zaferinin ardından vatandaşlara seslendi.

“2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti”
Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bütün Türkiye’nin gözü kulağı Çankırı Orta Dodurga’daki seçimlerdeydi. Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye’ye ve dünyaya ilan etti. Bu sonuç hayırlı olsun. AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakımızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların yaklaşık yüzde 90’ına yakınını tek başına alarak büyük bir zafere imza attı, hayırlı olsun. Hakikaten bu manada her 10 kişiden 9’u AK parti ve Cumhur İttifakı'na ‘evet’ dedi. Bu bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten 2023 Haziran’a kadar bütün Türkiye’ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak herkesin hizaya buna göre bakması gereken ve buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi. Bu sebeple ben bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Burada Dodurgalılar ile beraberiz, bu sevinci hep beraber yaşıyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, "Demokratik şeffaf bir seçim gerçekleştirdik. 9 parti seçimlere girdi herkes bu konuda kendi mesajını Dodurga’da ortaya koydu ve milli iradenin tecelli ettiği sandıktan yüzde 87’nin üzerinde bir sonuç ortaya konmuş oldu. Yüzde 87’nin üzerinde yaklaşık yüzde 90’a varan bir destekle AK Parti’nin, Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı belediye başkanı oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda gerçekten bütün millet, bütün ülke bütün siyasetçiler gözlerini Dodurga’ya çevirdiler. Dodurga’dan Türkiye’ye ve dünyaya verilen bu mesaj 2023 Haziran’ında da Allah’ın izniyle ilk turda Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir. Biz bu sonuçları hep beraber inşallah seneye birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

“Hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz”
Daha sonra konuşan Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise, “Gerçekten bugün seçim atmosferine girdiğimiz günden bugüne bütün teşkilatlarımızla beraber il, ilçe ve belde teşkilatlarımızla beraber güzel bir seçim çalışması oldu. Bu konuda emeği geçen özellikle SKM başkanımıza il ilçe genel merkez hepsine teşekkür ediyoruz. Dodurga halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber güzel bir seçimi sonlandırdık. Ayaklarımız yere bassın, dün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber ulaşamadığımız neresi varsa en güzel şekilde bu hizmeti 2024’e kadar götürme noktasında el birliği yaparak daha fazla çalışarak ulaşamadığımız bütün hanelere daha güzel noktada hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı
YEREL HABERLER Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı ...
Belediye başkanlığı seçimi heyecanının yaşandığı Dodurga’da sandıklar açılıyor
YEREL HABERLER Belediye başkanlığı seçimi heyecanının yaşandığı ...
41 paraşütçünün mücadele edeceği yarışma başladı
YEREL HABERLER 41 paraşütçünün mücadele edeceği yarışma başladı
Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı
YEREL HABERLER Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı
Yeniden belde oldu, vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor Belediye başkanlığı seçimi heyecanının yaşandığı Dodurga’da oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Yeniden belde oldu, vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en hızlı gelişen ülkeler arasına girdi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en hızlı gelişen ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ‘altılı masa’ eleştirisi: “Bu masalardan bir şey çıkmaz, bu masalarda milletin derdi yok” “Son 20 yıldır Türkiye adeta bir çağ atladı” “Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye büyüdü, hala daha büyümekte"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ...
Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur
YEREL HABERLER Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 ...
CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Erken değil, derhal seçim
Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler ...
Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti
YEREL HABERLER Sağanak yağış, Tatlıçay'ın debisini yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.