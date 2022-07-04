Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçimi AK Parti adayı kazandı (2)



AK PARTİ ADAYI KAŞIKCI KAZANDI

Dodurga beldesinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. 1411 seçmenin bulunduğu beldede sandıkların açılmasının ardından oy sayımı başladı. AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 979, Yeniden Refah Partisi adayı Hakan Kuşcu 47, Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, Türkiye Değişim Partisi adayı Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

'YÜZDE 90'INA YAKINI ALDI'

Kesin olmayan sonuçların ardından açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün hakikaten çok önemli bir seçime tanık olduk. Bütün Türkiye´nin gözü kulağı Dodurga´daki seçimlerdeydi. Bu seçimin zaferini ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Bu sonuç hayırlı olsun. AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakı´mızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı oyların yaklaşık yüzde 90´ına yakınını tek başına alarak büyük bir zafere imza attı, hayırlı olsun. Hakikaten bu manada her 10 kişiden 9´u AK Parti ve Cumhur İttifakı´na `evet´ dedi" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, bu sonuçların bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olduğunu işaret ederek, "Sipariş seçim anketlerine değil milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten 2023 Haziran ayına kadar bütün Türkiye´ye emsal olacak. Bu sebeple ben bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına, Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Demokratik, şeffaf bir seçim gerçekleştirdik. Herkes bu konuda kendi mesajını Dodurga´da ortaya koydu ve milli iradenin tecelli ettiği sandıktan yüzde 87´nin üzerinde bir sonuç ortaya konmuş oldu. Yüzde 87'nin üzerinde yaklaşık yüzde 90´a varan bir destekle AK Parti´nin, Cumhur İttifakı´nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye başkanı oldu hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

'HİZMET İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ'

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Hasan Hüseyin Kaşıkcı ise "İl, ilçe ve belde teşkilatlarımızla beraber güzel bir seçim çalışması geçirdik. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dodurga halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber güzel bir seçimi sonlandırdık. Dün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber ulaşamadığımız neresi varsa en güzel şekilde bu hizmeti 2024´e kadar götürme noktasında el birliği yaparak, daha fazla çalışarak ulaşamadığımız bütün hanelere daha güzel noktada hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından, Akbaşoğlu ve beraberindeki partililer belde meydanında seçim zaferini kutladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Orta Ramazan SARICI

2022-07-04 00:53:24



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