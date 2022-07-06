Dodurga’da belediye başkanlığını kazanan Kaşıkcı mazbatasını aldı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağının işaret fişeği Dodurga’dan atılmıştır” “Dodurgalılarla, Çankırılı hemşehrilerimle hiç kimse dalga geçemez”

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığını kazanan Hasan Hüseyin Kaşıkcı ve meclis üyeleri, mazbatalarını aldı. Mazbata tesliminin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “2023 Haziran seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağının işaret fişeği Dodurga’dan atılmıştır” dedi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 8 yıl sonra belde statüsünü kazanmasının ardından yapılan yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, bin 125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.



“AK Parti ve MHP olarak da her türlü desteğimizle kendisinin yanında olacağı bir süreci hep beraber yaşayacağız”

Mazbata tesliminin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Yapılan seçimler sonucunda yüzde 87.02, yüzde 90’a varan bir oy oranıyla AK Parti’nin, Cumhur İttifakının adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı belediye başkanlığı seçimlerini açık ara bir farkla kazanmıştı. Belediye meclis üyeliği dağılımıyla ilgili de AK Parti’nin, Cumhur İttifakının kadroları 90 olarak belediye meclis üyeliğinin tamamını almıştı. Bugün hem belediye başkanımız Hasan Hüseyin Kaşıkçı hem de 9 belediye meclis üyemiz mazbatalarını alarak inşallah görevlerine resmen başlayacaklar. Hep beraber Ak Parti İl Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla beraber buradayız. Bu vesileyle seçimlerde görev alan bütün görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bütün yarışan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarına teşekkürlerimi sunuyorum. Centilmence, demokratik, şeffaf bir yarışma söz konusu oldu. Burada millet iradesi tecelli buldu ve Dodurga’nın tamamı kazandı. Bu konuda inşallah değerli belediye başkanımız Dodurga’nın tamamının hizmetkarı olarak bütün belediye hizmetlerini oradaki vatandaşlarımıza en güzel şekliyle ulaştıracak ve bizler de milletvekilleri olarak siyasi partiler anlamında AK Parti ve MHP olarak da her türlü desteğimizi kendisinin yanında olacağı bir süreci hep beraber yaşayacağız. Ben buradan bütün Dodurgalılara teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.



“Dodurgalılarla, Çankırılı hemşehrilerimle hiç kimse dalga geçemez”

Dodurga’daki seçimlerle ilgili konuşan Akbaşoğlu, “Dün bazı muhalefet temsilcileri, birtakım kıyaslara gitmeye çalıştılar. Kendinden menkul masa başı sipariş üzerine yapılan anketlere bel bağlayarak kendilerinin, Cumhur İttifakının az da olsa önünde olduğu yalanına sarılmak durumunda kaldılar. İçler acısı bir durumdur. Bu moral motivasyon bozukluğu, bu darmadağın bir şekilde Dodurga sonuçlarının kendilerine yansımasıyla bir serap ve bir hayal içerisinde bir kuruntu içerisinde kendi kendilerine ve kendi tabanlarını memnun etmek için böyle uydurma anketlere bel bağlamaları içlerinde bulundukları hazin durumu göstermekten başka bir mana taşımaz. Eğer anket istiyorsanız ey 6 artı 1 yemek ittifakı, yemek yemek için bir araya gelip dağılan ittifakın mensupları, sizin bütün ortaya koyduğunuz performans, deva partisinin arkasında hizalanarak CHP ve İYİ Parti’nin, sonuna kadar Deva Partisi’nin adayını desteklediği herkes tarafından bilinmekte ve aldığınız oy bin 200 oy içerisinde sadece 23. İşte bir tarafta 23 oy alanlar bir tarafta da yüzde 2’ye karşılık yüzde 87 oy alan bir parti ve ittifak söz konusu. Dolayısıyla burada bu hesabı yaparken kendinizden menkul masa başı uydurma anketlere değil, milletin iradesinin tecelli ettiği gerçek anket, resmi anket olan Dodurga seçimi sonuçları geçerlidir. En doğru anket milletin iradesinin ortaya konulduğu ankettir. İşte o ankette 3 Temmuz’da Dodurga’da yapıldı ve milli irade tecelli etti. Bir takım seçmenlerimiz İstanbul ve Ankara’dan geldiler. İstanbul ve Ankara CHP’li belediyelerin yönettiği iller. Sonuçta oradaki belediye başkanları gerçekten memnun edici hizmet ve eserler ortaya koyabilseydi onun yansıması Dodurga’da da olurdu. Ancak AK Parti hizmet ve eser siyasetini ortaya koyuyor. Cumhur İttifakı Türkiye’nin geleceğini büyük ve güçlü Türkiye olarak hakikaten Türkiye’nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin kurulması ufkunu, kızıl elmasını ortaya koyuyor. İşte bu manada umudun adresi olarak AK Parti’yi, Cumhur İttifakını seçen milletin iradesiyle dalga geçen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısının Dodurgalılar’dan milli iradeden özür dilemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Deva Partisi Genel Başkanına da buradan gerekli ikazı ve özrü yapmasını buradan ikaz ediyor ve hatırlatıyorum. Sonuç itibariyle milli iradeyle, Dodurgalılarla, Çankırılı hemşehrilerimle hiç kimse dalga geçemez. Bu konuda gereğinin yapılması bütün Dodurgalıların ve Çankırılıların milli iradenin saygınlığı bakımından herkesin ortak talebidir. Bu manada ilgili genel başkan yardımcısı çıkıp mutlaka milletimizden, Çankırımızdan, Ortamızdan, Dodurgamızdan, Dodurgalı seçmenlerden özür dilemelidir” diye konuştu.



“Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağının işaret fişeği Dodurga’dan atılmıştır”

"Şayet bu seçimler kaybedilseydi Cumhur İttifakı tarafından nasıl bir tablo çıkacaktı onu değerlendirdiğimizde, bu seçimlerin manasını doğru anlamlandırmış ve yorumlamış oluruz" diyen Akbaşoğlu, "Eğer yüzde 50’nin altına kalsaydı Cumhur İttifakı onların söyledikleri ve iddia ettikleri gibi, Türkiye’nin siyasi atmosferi çok farklı olurdu. Ancak yüzde 87 gibi açık ara bir rekorla bütün umudun geleceğin ve gerçekten Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye olarak dünya milletler ailesinde gerçekten yerini en güzel şekilde alacağı gerçeğinin adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu bir kez daha bu seçimler ispat etmiştir. Bu bizim daha fazla sorumlulukla 2023 Haziran’ına durmadan duraksamadan rehavete kapılmadan hep birlikte Cumhur İttifakı olarak teşkilatlarımız, belediyelerimiz, milletvekillerimizle çok daha yoğunlaşmamız ve bu şuurla inşallah hazırlanmamızı gerektiren bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Allaha şükrediyoruz. Milletimize teşekkür ediyoruz. Dodurgalılarımızın hizmetinde olduğumuzu milletimizin hizmetinde olduğumuzu beyan ediyoruz ve inşallah durmak yok, yola devam diyoruz. Sonuçlar hayırlı olsun. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağının işaret fişeği Dodurga’dan atılmıştır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.