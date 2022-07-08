Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Çankırı'da Kurban Bayramı öncesi ÇankırıAnkara karayolunda yoğunluk yaşanmaya başladı. İl merkezi girişinde bulunan kavşaklarda araç yoğunluğu oluşuyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak amacı ile kavşaklarda önlem aldı.

Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.