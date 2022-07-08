Çankırı'da bayram trafiği yoğunluğu

Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Çankırı'da Kurban Bayramı öncesi ÇankırıAnkara karayolunda yoğunluk yaşanmaya başladı. İl merkezi girişinde bulunan kavşaklarda araç yoğunluğu oluşuyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak amacı ile kavşaklarda önlem aldı.
Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.