Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı ve korona virüs uyarısı "KKKA sebebiyle iki vatandaşımız vefat etti" "Korona virüs sebebiyle tekrar hastanelere yatış yapan hastalarımız var"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve korona virüs vakalarındaki artışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, KKKA hastalığı sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde açılan sergi ziyareti sırasında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve korona virüs vakalarındaki artışlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çankırı'da korona virüs vakalarında artış yaşandığını söyleyen Vali Ayaz, vatandaşlara hatırlatma aşılarını olma noktasında çağrıda bulundu.



"Tekrar yatış yapan hastalarımız var"

Korona virüse karşı alınacak en önemli önlemin aşı olduğunu belirten Vali Abdullah Ayaz, "Dünya, yurt geneli ve ilimizde artış var. Pazartesi günü Salgın Koordinasyon Kurulu’nda konuyu değerlendireceğiz. İşin gerçeği, biraz beklediğimiz süreçti. Bir araya gelmenin çok yaşandığı bir bayram geçirdik. Onun biraz etkilerini görüyoruz. Şu anda çok şükür hastaneye olan etkisi öncekilere göre çok kısıtlı. Vefat eden hastamız yaklaşık 2 aydır yok. Ama tekrar yatış yapan hastalarımız var. Şu aşamadan maskeye dönüş gündemde yok. Mesafenin çok korunmadığını hep beraber görüyoruz. Son aşının üzerinden 6 ay geçmiş tüm vatandaşlarımızı tekrar aşı olmaya çağırıyoruz. Şu anda alınabilecek en güçlü önlem aşı. Özellikle 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını olsunlar. Alabileceğimiz en iyi önlem bu olacak" dedi.

Vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı da uyaran Ayaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından Şabanözü’nün ardından Ilgaz’da bir vefatımız daha oldu. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, lütfen keneyi elinizle çıkarmayın. Kene ısırmasına vatandaşlarımız şahit olduklarında ivedi olarak sağlık kuruluşuna başvursunlar. Başvursunlar ki takibimize girsinler. Çünkü kan değerlerindeki düşüşü ne kadar erken teşhis edebilirsek ilacın uygulanması ve sonuç vermesi o kadar etkili oluyor. Elimizde çok etkin bir ilaç var ama hastalık belirli bir boyuta ulaştıktan sonra maalesef çözüm olmayabiliyor. 10 vatandaşımız yatarak tedavi aldı" diye konuştu.

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