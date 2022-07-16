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Çankırı’da binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sokaklara akın etti

İHA

Çankırı’da binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sokaklara akın etti

Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program için binlerce vatandaş kent meydanına akın etti.

Çankırı’ da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde anma programı düzenlendi. Program öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde "Milli Birlik Yürüşü" düzenlendi. Dedeler mevkiinden başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde Çankırı Milli İdare Meydanına yürüdü. Daha sonra meydanda anma programı düzenlendi. Programa kent protokolünün yanı sıra, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ’’6 yıl önce bugünü tekrar hatırlamış olduk. Burada meydanda burada bulunan aziz hemşehrilerimizle, 10 binlerle burada milli iradeye, demokrasiye, milletin geleceğine, anayasal düzene sahip çıktık. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanına ve hükümete karşı, devlete, millete, vatana karşı hain bir şekilde uluslararası darbe ve işgal girişiminde bulunan bir bahtsız ve hain şebekenin Türkiye’yi bölüp parçalamaya, Siyonist ve emperyalistlerin milletimiz devletimiz vatanımız ve dinimizle ilgili operasyonlarını gerçekleştirmeye dönük bu teşebbüsleri millet iradesiyle, Çankırı’nın dik duruşuyla, 81 vilayetin, 85 milyonun dik duruşuyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlam iradesiyle gereği yapılarak akim bırakılmıştır. Allah sizlerden ebediyen razı olsun" dedi.

"Türkiye bir Suriye ve Irak’a döndürülecekti"
Akbaşoğlu, "Eğer o gece bu haine uluslararası darbe ve işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, acaba bizler burada bulunabilecek miydik? Vatanımız, devletimiz hangi badirelerle karşılaşacaktı. Çeşitli uluslararası operasyonların bilgisi devletimizin elindedir. Milletimizin de irfanıyla mahşeri vicdanındadır. Şayet tam tersi olsaydı, Türkiye bir Suriye ve Irak’a döndürülecekti. Sevr gerçekleştirilecekti, büyük Ermenistan ve büyük İsrail planlarının sonuna kadar önü açılacaktı. Allah korusun, Türkiye bir iç savaşla karşılaşılacaktı. Bunların hepsini işte Çankırı’dan, Ankara’dan, İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, velhasıl vatanın bütün köşelerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ’anayasal olarak devletin ve milletin başı ve ordularımızın da TBMM adına başkumandanı sıfatıyla ’haydi meydanlara’ sözünün yerine getirilmesiyle bir büyük bela defedilmişti. Bu çok ama çok anlamlı neticedir. O sebeple 15 temmuz bir milattır. Yeni bir başlangıçtır. Artık büyük ve güçlü Türkiye’nin öncülüğünde kurulacak adil ve merhametli yeni küresel düzenin başlangıç tarihi nirengi noktası kilometre taşı olarak tarihteki yerini almıştır" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, "15 Temmuz ihanetinin altıncı seneyi devriyesini idrak etmek üzereyiz. Acılarımız biraz küllenmiş olsa da o gece yaşadıklarımız, yaşadığımız ihanetin boyutu, yaşadığımız ihanete giden süreç ve ihanetin sonuçları hala tüm canlılığıyla hafızalarımızda. Bizlere düşen de 15 Temmuz'u unutturmamak ve gelecek nesillere, gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza he daim hatırlatarak, 'geçmiş geleceğin el feneridir' şiarıyla geçmişten alınacak dersle gelecekte bu tarz ihanetlere meydan verilmemesi, tedbirli ve uyanık olunması uğruna elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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