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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ akademik ve idari personeli bayramlaştı

İHA

ÇAKÜ akademik ve idari personeli bayramlaştı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen törende, akademik ve idari kadro bayramlaştı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Daha fazla azim ve şevkle çalışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende akademik kadro ve idari kadro bayramlaştı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, törene katılan akademik ve idari personel ile tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Törende konuşan Rektör Çiftçi, bayram tatilinin ardından çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirterek, “Bayramlarımızı sevdiklerimizden uzak yaşadığımız pandemi sürecinin ardından, sevdiklerimizle bir arada geçirdiğimiz bir bayramın sonrasında, hepimiz dinlenmiş ve enerjimizi yenilemiş olarak işimizin başındayız. Daha fazla azim ve şevkle çalışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Rektör Çiftçi konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bir yıllık zorlu bir öğretim yılını hep birlikte ekip olarak özverili çalışmalarımızla tamamladık. Bu gayretler neticesinde de ortaya güzel sonuçlar çıktı. Eğitimöğretim kısmında öğrencilerimizin beklentilerine büyük ölçüde cevap verdik. Araştırmageliştirme faaliyetlerimiz, projelerimiz ve yayına dönük eserler konusunda ortaya koyduklarımızla da güzel bir ivme yakaladık. Bunun yanı sıra gerçekleştirdiğimiz projeler, imzaladığımız protokollerle şehrin ve toplumun beklentileri doğrultusunda çalışmalar ortaya kayarak şehir üniversite iş birliği süreçlerini de başarıyla işlettik. Bunların hepsini topladığımızda da Yükseköğretim kurumunun amaçları içerisinde yer alan bütün hususları yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haz ve mutluluğumuz, çalışmalarımızı bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek gerçekleştirmemizin verdiği sevinçle ikiye katlanıyor. Elbette bu süreçlerde sorunlarımız da olmuştur ve olacaktır. Sorunların olması bir kurumda hareketliliğin, değişimin, yenilenmenin olduğunun da göstergesidir. Biz var olan sorunlarımızı yönetim olarak imkanlarımız dahilinde çözmeye ve en asgari düzeye indirmeye gayret ediyoruz. Şu bir gerçek ki, Çankırı Karatekin Üniversitesi markası her gün daha bilinir, daha tanınır hale gelmekte, akademik literatür ve sıralamada da her geçen gün yükselmeye devam etmektedir. Başkentte sürekli konuşulan ve adından söz ettiren üniversitelerden biriyiz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kurduğumuz ve her geçen gün ağını genişlettiğimiz, paydaş kurum ve kuruluşlarla yaptığımız ikili anlaşmalar ve ortak projelerdir. Bunların çıktılarını almak bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde bitme noktasına gelen ve geçici kabulü yapılan ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi hakkında da bilgi veren Rektör Çiftçi, Teknokent’in tamamlanmasının ardından sanayi bölgesi olan Çankırı ve bölgeye büyük istihdam ve teknolojik katkı sağlayacağının altını çizdi.
Kampüs içerisinde devam eden ve planlanan fiziki mekanlar hakkında da konuşan Rektör Çiftçi, “ Planladığımız bu yatırımlar tamamlandığında Üniversitemiz hem nitelik hem nicelik olarak bambaşka bir çehreye bürünecek. Fiziki mekanlar yanında açtığımız ve açacağımız yeni bölüm ve programlarla elimizde ki kaliteli insan kaynağını en verimli şekilde kullanarak büyüme ve gelişmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak; en alt birimde çalışandan en tepedeki yöneticiye kadar bir bütün içerisinde aynı hedefe yürüyen bir ekibin parçası olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına sokmayı başaracağız. Bu duygularla geçmiş bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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