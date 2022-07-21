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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da Haziran ayında 244 konut satıldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre; Çankırı'da ayında 244 konut satıldı.

Çankırı’da Haziran ayında 244 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre; Çankırı’da ayında 244 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı’da Haziran ayında 244 konut satıldı. Haziran ayında Çankırı genelinde satılan konut sayısı 244 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında arttığı görüldü. Haziran ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 70. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde Haziran ayında 173 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 70,9 oldu.
Haziran ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 69 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,5 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 28,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 23 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 46 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.
Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 175 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 71,7 olarak hesaplandı.

Çankırı genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 13 oranında azalarak 67 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 27,5 olarak açıklandı. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 177 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,5 olarak hesaplandı.

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