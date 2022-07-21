15 Temmuz şehitleri ÇAKÜ'de anıldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Fen Fakültesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programında Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine kastetmiş darbe girişimi bir kez daha kınandı ve şehitler ve gaziler ise minnetle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek günün anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Seçil Şimşek, "Hüzünün ve gururun yaşandığı bugünde fedakarlıklarla ve cesaretle kazandığımız bu zaferi kutlamak ve bizlere atalarımızın miras bıraktığı özgürlüğümüze vatanımıza sahip çıkmak için canımızı feda edeceğimizi gerek içerideki hainlere gerekse tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugün bizim gurur günümüzdür. 15 Temmuz gecesini bizimle yaşayan vatan ve bayrak sevgisi ile büyüttüğümüz evlatlarımızı da bu sene anma törenimize dahil etmek için bir resim sergisi açtık. Fakültemiz akademik ve idari personelinin çocuklarının vatan ve bayrak temalı resimlerini sergiledik. Çocuklarımızla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü anmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Daha sonra günün önemi ve anlamı ile ilgili video ve slayt gösterileri izlendi. Program Fen Fakültesi akademik ve idari personelinin çocuklarının "vatan" ve "bayrak" temalı resimlerinden oluşan serginin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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