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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz ruhu ÇAKÜ Mühendislik Fakültesinde yeniden yaşatıldı

İHA

15 Temmuz ruhu ÇAKÜ Mühendislik Fakültesinde yeniden yaşatıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda şehitler anıldı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı” gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programının açılış konuşmasını, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin yaptı.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yaklaşık 100’üncü yılında, 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklenilmeyen bir anda milli iradenin hainlerin alçak bir saldırısına maruz kalındığını ifade eden Şahin, demokrasiye, devlet kurumlarına, Türk bayrağına, hak ve özgürlüklere karşı yürütülen girişimin, Türk milletinin dik duruşu ve kahramanlığı ile kısa sürede bertaraf edildiğini söyledi.
Seda Şahin’in konuşmasının ardından, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanca duruşuyla şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’in anısına "30 Kuş" şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Şiir dinletisinin ardından kürsüye gelen ÇAKÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdem ise, ‘bir toprak nasıl vatan olur ve asıl vatan kalır’ sorusunun yanıtlarını, şehitlerin ve gazilerin bir kez daha 15 Temmuz gecesinde bizlere gösterdiğini belirtti.
Erdem’in konuşasının akabinde, “15 Temmuz 2016 Gecesinin Kronolojik Videosu” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajının okunması ile devam eden program, katılımcıların günün anlam ve önemine yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşması ile sona erdi.

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