ÇAKÜ Sinema ve Televizyon Bölümü’ne Rauf Denktaş ödülü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisinin hazırladığı film, bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Kısa Film Yarışması”nda “Rauf Denktaş Ödülü”nün sahibi oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, ulusal ve uluslararası festivallerde ismini duyurmaya devam ediyor. Son olarak Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinden Enes Altuntaş, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Kısa Film Yarışması”nda “Rauf Denktaş Ödülü”nün sahibi oldu.

Önceki dönemlerde de öğrencileri tarafından çekilen kısa filmlerin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda farklı ödüllere imza attığını belirten Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran, “Öğrencilerimiz aldıkları nitelikli eğitimin hakkını vererek, bizlerin de göğsünü kabartıyor. İlerleyen dönemlerde bölümümüzün isminin çok daha fazla duyulacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Enes Altuntaş, “Saatçi” adlı kısa filmiyle bu yıl birincisi düzenlenen Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu “Uluslararası Kısa Film Yarışması”nda verilen Rauf Denktaş Ödülü’nü almaya hak kazandı. Enes Altuntaş’ın, aynı filmle, “FirstTime Filmmaker Sessions”, “Independent Video Film Festival of Youtube Art Club Pavlos Paraschakis”, “Duemila30”, “Premio de Periodismo Alberta Gimenez” gibi farklı festival ve yarışmalardan aldığı ödüller ve gösterimler bulunuyor.

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