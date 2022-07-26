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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 634 oldu

İHA

Çankırı’da Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 634 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayı sonu itibari ile Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 634 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2022 ayı bültenini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 56 bin 634 oldu.
Çankırı’da trafiğe kayıtlı toplam 56 bin 634 adet taşıtın yüzde 39,9’unu otomobil, yüzde 27,3'ünü traktör, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 11,5’ini motosiklet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Çankırı’da Haziran ayında toplam 250 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde motosiklet yüzde 50, ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24,4 ile traktör, yüze 12,4 ile kamyonet, yüzde 10 ile otomobil takip etti. Çankırı’da Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 24 adet arttı.
Haziran ayında bin 605 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobil 936 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 219 adet ile traktör, 209 adet ile kamyonet, 170 adet ile motosiklet takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların 71 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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