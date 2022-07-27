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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ Şabanözü Kampüsü açıldı

İHA

ÇAKÜ Şabanözü Kampüsü açıldı

Çankırı Üniversitesi Şabanözü Kampüsü, imzalanan protokol ile açıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Çiftçi, “Meslek Yüksekokulumuzun, hem ilçemizin konumu hem imkanları hem de eğitimlerin gerçekleştirileceği fiziki alanı itibariyle, öğrencilerimizin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alacak bir meslek yüksekokulu olacağını düşünüyorum” dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan’ın imzaladığı protokol töreni ile “ÇAKÜ Şabanözü Kampüsü” resmen açıldı. Meslek Yüksekokulunun, öğrencilerin tercih oranlarının yüksek olduğu bazı bölümlerin aktarılması yoluyla açılabildiğini ifade eden Rektör Harun Çiftçi, “Şabanözü ampüsümüze gelen tüm öğrencilerimizin oldukça memnun kalacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki hayatında, zihinlerinde ve gönüllerinde buranın iz bırakacak bir yer olacağına da inancımızın tam olduğunu belirtmek isterim. Meslek Yüksekokulumuzun, hem ilçemizin konumu hem imkanları hem de eğitimlerin gerçekleştirileceği fiziki alanı itibariyle, öğrencilerimizin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alacak bir meslek yüksekokulu olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz, Şabanözü’ndeki birimlerimizi tercih ettiğinde, barınmadan bursa kadar birçok avantajları olacak. Özellikle Şabanözü’nde yaşayan hemşerilerimizin de bu konularda ciddi destekleri olacaktır diye umut ediyoruz. Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyor, böyle güzel ve yükseköğretim adına umut vaat edici bir iş için atmış olduğumuz adımdan dolayı da duyduğum mutluluğu ayrıca belirtmek istiyorum. Ülkemiz, Çankırı ve diğer tüm paydaşlarımız için Meslek Yüksekokulumuz hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.
İlçeye kurulan kampüsle, Şabanözü’nün sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde bazı önemli gelişmeler yaşanacağına inandıklarını belirten Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ise, “Rektör hocamız Sayın Harun Çiftçi’ye, Şabanözü’ne verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün, ilçemizde yıllardır hayal edilen, fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen ve Şabanözü’nün de hak ettiğini düşündüğümüz meslek yüksekokulunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
İmza töreni sonrasında Rektör Çiftçi, Şabanözü Sağlık Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde eğitimöğretim faaliyetlerinin 20222023 akademik yılı itibariyle başlayacağını da belirtti.

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