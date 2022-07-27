Ömer Alp için 'şöhretler' sahaya cıkacak

Çankırı’da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için düzenlenecek Şöhretler Futbol Turnuvası'nda Türk ve Romanyalı eski futbolcular ter dökecek.

Çankırı'da SMA hastası Ömer Alp Kader'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Şöhretler Futbol Turnuvası düzenlenecek. Turnuva öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Çankırı Vali Vekili Şahin Bayhan, "Valiliğimiz önderliğinde, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Ömer Alp yaşasın diye TürkiyeRomanya şöhretler futbol karşılaşması düzenlenecek" dedi.

Karşılaşmanın 30 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da Çankırı Atatürk Stadyumunda yapılacağını ifade eden Bayhan, müsabaka için 10 bin bilet basıldığını, bugüne kadar 6 bin biletin satıldığını, gelirin tümünün Ömer Alp için harcanacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Romanya takımının isim listesinin henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, "Takımımız Fatih Şimşek, Battal Çelik, Murat Ali Aras, Müjdat Şimşek, Uğur Kütük, Atilla Pank, Mehmet Silahsız, Ercan Taş, Abdulkadir Canlı, Şeref Yılmaz, Selçuk Kaplan, Tarık Küçük, Süleyman Köse, Ümit Tütünci, Bülent Göresim, Celil Sağır, Mehmet Nas, Oral Küçükoral, Fatih Akyel, Alpay Özalan, Cihat Öztürk, Sabri Arslan'dan oluşuyor. Teknik direktör Hamza Aygün, yardımcı antrenör de Selahattin Mutlu. Bunun dışında katılacak şöhretlerimiz de var" dedi.

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