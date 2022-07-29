ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavının tarihi belli oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde özel yetenek sınav, 2526 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 20222023 tarihi için özel yetenek sınavı tarihi belli oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, sınavın 2526 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.